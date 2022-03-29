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Dursun Zehir cinayetinde itiraf var, ceset yok! Arama çalışmaları sonlandırıldı

#Rize#Dursun Zehir#Cinayet
Dursun Zehir cinayetinde itiraf var, ceset yok Arama çalışmaları sonlandırıldı

Rize'de, Yasin Şanal'ın (24) sahilde başına taşla vurarak öldürüp, testereyle parçaladıktan sonra torbalara koyup denize attığını söylediği Dursun Zehir'in (71) cesedi bulunamadı. Ekipler arama çalışmalarını sonlandırdı.

 

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Pazar ilçesinde oturan Dursun Zehir, 6 Ekim 2021'de evinden çıktı, bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekipleri arama çalışması başlattı. Ancak Zehir’in izine rastlanmadı.

Dursun Zehir’in öldürülüp gömüldüğü iddiaları üzerine polis ekipleri, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Kuvvetli cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar, arkadaşı Yasin Şanal ile taksi şoförü S.Y. ve E.G. şüpheli olarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Yasin Şanal ‘Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme’, Zehir’in torunu Kerim Bekar ise ‘Üst soyu tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürmeye azmettirme’ suçlaması ile tutuklandı. E.G. adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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'BAŞINA TAŞLA VURUP ÖLDÜRDÜM'

Yasin Şanal’ın ifadesinde, yürüyüş amaçlı gittiği sahildeki kayalık alanda Dursun Zehir'i başına taşla vurup öldürdüğünü, cesedini testere ile parçalara ayırıp poşete koyarak denize attığını itiraf ettiği belirtildi. Şanal’ın "Cesedin parçalarını 5 poşete koyup ağzından bağladım. Taş da bağladığım, poşetleri denize fırlattım. Yaklaşık 5-6 dakika poşetleri izledim. Poşetler yavaş yavaş denizin dibine çöktü. Testereyi de deniz suyunda yıkayarak olay yerinden ayrıldım. Kerim'le buluştuk, ‘arkanda kanıt falan bıraktın mı?’ deyince ben de olan biten her şeyi anlattım. Kerim’in azmettirmesiyle üzerindeki parayı almak için Dursun Zehir’i öldürdüm. Ben her ne kadar Dursun Zehir’i parçalayıp denize attığımı söylesem de Kerim Bekar da dedesini, Taşlıdere mevkiinde bulunan çay fabrikasının civarındaki meşeliğin oraya gömeceğini söylemişti. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ederim. Olay nedeniyle pişmanım" dediği ifade edildi.

Dursun Zehir cinayetinde itiraf var, ceset yok Arama çalışmaları sonlandırıldı

CESET BULUNAMADI

Zehir'in cesedinin gömülü olduğu değerlendirilen ilçe merkezindeki Kız Kulesi karşısında, sahildeki kayalık alanda iş makinesiyle kazı çalışması yapıldı. Aynı noktada dalgıç polisler de su altında arama yaptı. Ekipler kadavra köpeğiyle de Dursun Zehir'in son görüldüğü belirtilen yerleri taradı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bunun üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı. 

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