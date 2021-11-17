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Dünya Vücut Şampiyonu Harran’dan: ‘Tombul’ dediler, azmettim

#Vücut Geliştirme#Fitness#Abdulsamet Çevik
Dünya Vücut Şampiyonu Harran’dan: ‘Tombul’ dediler, azmettim

Dünya fitness şampiyonu bu yıl Şanlıurfa Harran’dan çıktı. İspanya’ da düzenlenen Fitness Dünya Şampiyonası’nda 1.800 sporcu arasından birinci olan Abdulsamet Çevik, “Çocukken arkadaşlarım kiloluyum diye dalga geçiyordu. Ben de azmettim, hem kilo verdim hem vücut yaptım” diyor.

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Abdulsamet Çevik henüz 21 yaşında... Harran Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 2’nci sınıfta okuyor. Çocukluğu Şanlıurfa’da maddi sıkıntılarla geçmiş. Yoksulluk dışında bir sıkıntısı da kilolarıymış. Öyle ki arkadaşlarının alay konusu olmuş. O da çok içerlemiş ve spora başlamış. Önce futbol, ardından bilek güreşiyle başlayan spor macerası vücut geliştirmeyle devam etmiş: “Küçük yaşlarda arkadaşlarım kilolarım nedeniyle binimle alay ediyordu.

Ben de diğer çocuklar gibi normal bir vücudum olsun istedim. Bu yüzden spora başladım. Tabii başlarken buralara kadar geleceğim yoktu aklımda. Çalıştıkça istediğimden daha iyisi oldu. Bunu görünce de üzerine gitmeye devam ettim ve vücut geliştirmeyi daha ileri düzeyde yapmaya karar verdim. Zamanla kendimi geliştirdim. Dünya birinciliğine kadar gittim.”

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‘BORÇ ALARAK YARIŞTIM’

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Eğitim hayatını ve profesyonel spor yaşamını bir arada sürdüren Çevik, yarışmaya 6 aylık bir süreçte maddi imkanlarını zorlayarak hazırlanmış. “6-7 yıldır vücut geliştirme branşındayım. Çevremden borç alarak yarıştım” diyen Çevik, şöyle devam ediyor: “Şu an birincilik bana güzel bir unvan kazandırdı. Ama başarımı sürdürebilmek için bu şampiyonluğun bana maddi konuda da bir şeyler kazandırması beklentisi içindeyim. Bundan sonraki yarışmalar için daha güzel ve rahat bir hazırlık sürecinde olmak istiyorum. Çünkü maddi imkansızlık, motivasyonumu ve çalışma isteğimi düşürebiliyor.”

ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİM

Abdulsamet Çevik, “Disiplinli sıkı bir çalışma ve diyetin ardından Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası’nda altın madalya kazandım. 81 ilden gelen sporcuların arasında şehrimi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. İspanya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’ndan da ülkemi en iyi şekilde temsil edip, altın madalya ile döndüm” diyor.

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#Vücut Geliştirme#Fitness#Abdulsamet Çevik

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