Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

SSK’LI OLARAK DEVAM EDEBİLİRSİNİZ Soru: 1996 yılında SSK’lı oldum, 2006 yılına kadar SSK’lı olarak çalıştım.2006 yılında şirket kurdum. Bağ-Kura hiç kayıt yaptırmadım, 2009’da kendi şirketimden sigortalı oldum. Şirketin tek çalışanı olarak benden başka SSK’lı yok. Bu durumda SSK’lı olarak devam edebilir miyim? Hayrettin C.