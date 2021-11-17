Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

Soru: 1975 doğumluyum 1996’da doğum yaptım. Çocuğumun yüzde 90 engelli raporu var. Bu yüzden çalışamadım. Yeniden çalışmaya başladım. Geçmişe dönük doğum borçlanması yaparsam çocuğumun engel durumundan ötürü ne zaman emekli olabilirim? Arzu Ö.
2
Cevap: Engelli çocuğu bulunan kadın çalışanlar erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu durumda olan kadın çalışanların, prim ödeme gün sayılarının dört biri, ödenen prim gün sayılarına ekleniyor.
3
Ağır engelli çocuğu olan kadın çalışanların prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Böylece erken emekli olabiliyor ve emekli maaşı alabiliyor.
4
Bunun için başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğun varlığının sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor.
5
PRİMLERİNİZİ İADE ALABİLİRSİNİZ
Soru: Annem 63 yaşında, 1980 yılında 5 ay sigortalı olarak çalışmış. Annemin emekli olabilme şansı var mı, ne yapılması lazım? Şevval T.
6
Cevap: Annenizin yaşı 63 olsa da ne prim gün sayısı ne de çalışma yılı açısından emekli olabilme imkanı yok. Ancak anneniz, 1980 yılındaki 5 aylık çalışma süresi içinde kendi adına yatırılan primleri iade alabilir.
7
STAJ SÜRESİ EMEKLİLİKTE SAYILMIYOR
Soru: 1971 doğumluyum, 1986 yılında stajdan dolayı sigorta başlangıcım var. SGK prim gün sayım 8250 ve halen çalışıyorum. Staj süresini emeklilikten saydırabilir miyim? Buna göre daha erken yaşta emekli olabilir miyim Gökhan S.
8
Cevap: Staj süreleri emeklilikten sayılmıyor. Staja başladığınız tarih emeklilik yaşınızı etkilemez. Emeklilik priminin ilk yattığı tarih önemli, çünkü bu tarihe göre prim gün sayınız, çalışma yılınız ve emeklilik yaşınız geçerli olacak.
9
HER İKİ AYLIĞI DA ALABİLİRSİNİZ
Soru: Babam SSK emeklisi 8 ay önce kaybettik. Annem ev hanımı ve çalışmıyor. Dedem de Bağ-Kur emeklisi ve 2007’de vefat etti. Annem yetim aylığı da alabilir mi? Duygu T.
10
Cevap: Dedeniz 2008 öncesi vefat ettiğinden, babanız da 2008 sonrası vefat ettiği için anneniz hem yetim hem de dul aylığı alabilir.
11
SSK’LI OLARAK DEVAM EDEBİLİRSİNİZ
Soru: 1996 yılında SSK’lı oldum, 2006 yılına kadar SSK’lı olarak çalıştım.2006 yılında şirket kurdum. Bağ-Kura hiç kayıt yaptırmadım, 2009’da kendi şirketimden sigortalı oldum. Şirketin tek çalışanı olarak benden başka SSK’lı yok. Bu durumda SSK’lı olarak devam edebilir miyim? Hayrettin C.
12
Cevap: Şirket sahipleri ya da ortakları 1 Ekim 2008 tarihinden sonra kendi şirketlerinde SSK’lı olamıyorlar.
13
Ancak şirket ortağı ve sahibi olanlar kendilerini SSK’lı olarak gösterenler şirkette kendinden başka SSK’lı kalmadığı durumda, şirketin de sermaye şirketi olması halinde SSK’lı sigortalılığı devam eder.
14
YAŞTAN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ
Soru: 1971 doğumluyum. SSK girişim 1997 ve 4430 gün primim var. Ne zaman emekli olabilirim? Nahide K.
15
Cevap: İlk sigortalılığı 1997 olan kadın çalışanlar 20 yıl çalışıp, 5900 gün prim ödemeleri halinde 53 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
16
Prim gün sayınız 1470 gün ve çalışma yılınız da 8 yıl eksik. Prim gün sayınızın dolmasına 4 yıl, çalışma yılınızın dolmasına da 8 yıl daha var.
17
Ancak isterseniz 15 yıl çalışma yılı ve 3600 prim gün ile 50 yaşında da emekli olabilirsiniz. Yani, yaştan emekli olabilirsiniz.
18
TAZMİNATINIZI ALABİLİRSİNİZ
Soru: 4/A sigortalılık için işe giriş tarihim 10.11.2000. Prim günüm 7000’den fazla. Son işyerinde 16.8 yıldır çalışıyorum. Benim şartlarım için emekli olmadan kıdem tazminatı alma hakkım var mıdır? Kıdemi aldıktan sonra yine bir işe girebilir miyim, bir başlama süresi var mıdır? Erhan K.
19
Cevap: 1999’dan sonra işe başlayanlar 7000 prim gününü doldurmaları halinde 25 yılı beklemeden kıdem tazminatı almaya hak kazanır.
20
Bu şartlarda kıdem tazminatını alabilirsiniz. Tazminat sonrası yeni bir işte çalışabilirsiniz, bunun için başlama süresi yok.