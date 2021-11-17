Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu... Zuladan muz kralı çıktı

Şirketin sahibi Nimet Şimşek, 24 yıldır muz ithalatı yaptığını, yıllık gelirinin 100 bin ile 300 bin dolar arasında değiştiğini söyledi. Yıllık 5 bin konteyner muz aldığını söyleyen Şimşek, en çok alım yaptığı firmanın Slovenyalı Rastoder olduğunu söyledi. Derby markası ile satış yapan firmanın sahibi Izet Rastoder ile 8 Haziran günü telefonlaştığını söyleyen Şimşek, “Muz siparişi verdim. Ancak gelen uyuşturucu ile ilgim yok” dedi.