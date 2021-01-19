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AA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 01:43 | Son Güncelleme:

Dündar Abdülkerim Osmanoğlu hayatını kaybetti

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Dündar Abdülkerim Osmanoğlu hayatını kaybetti
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Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu (88), Şam'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu'nun (88) vefatıyla ilgili Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "Amcam Dündar Efendi'nin ciddi sağlık sorunları vardı ve kendileri Suriye-Şam'da savaş ortamında bulunuyordu. Türkiye'ye getirmek için yoğun uğraş içerisindeydik fakat maalesef buna muvaffak olamadık. Bu nedenle çok üzgünüz. Milletimizin başı sağ olsun." açıklaması yaptı. Osmanoğlu'nun ne zaman defnedileceğinin daha sonra duyurulacağı belirtildi.

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