DolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n yeni yÃ¶ntemleri ortaya Ã§Ä±ktÄ± SakÄ±n tÄ±klamayÄ±n

Haberin DevamÄ±

Son aylarda siber dolandÄ±rÄ±cÄ±lar, SMS ve Whatsapp mesajÄ±yla cep telefonu kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ± hedef alÄ±yor. GÃ¼nlÃ¼k kazanÃ§ vaadeden ve sÃ¶zde hesaptaki paranÄ±n Ã§ekilebileceÄŸini bildiren SMS'ler ile kullanÄ±cÄ±larÄ± tuzaÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Son olarak birÃ§ok kiÅŸiye "HesabÄ±nÄ±zda 2.196.659 USD'lik bakiyeniz var" mesajÄ± gÃ¶nderiliyor. TuzaÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼p kullanÄ±cÄ± adÄ±nÄ± ve ÅŸifreyi verilen adrese girenler, dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n telefonlarÄ±na eriÅŸimine imkan saÄŸlÄ±yor.

Uzmanlar bu tarz mesajlarla doÄŸrudan dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yapÄ±lmasa da SMS gÃ¶nderilen kiÅŸilerin kandÄ±rÄ±lmaya ne kadar uygun olduÄŸunun tespit edildiÄŸini dile getiriyor. DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k amaÃ§lÄ± gÃ¶nderilen bazÄ± mesajlardaki linklere tÄ±klandÄ±ÄŸÄ±nda kiÅŸilerin sosyal medya hesaplarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ya da kullanÄ±cÄ±dan sÃ¶zde yÃ¼ksek kazanÃ§ vaadiyle para talep edildiÄŸi belirtildi.

Â

Haberin DevamÄ±

"BANKA DOÄžRULAMA SMS'LERÄ°NÄ° DE ELE GEÃ‡Ä°REBÄ°LÄ°RLER"

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi YÃ¶netim BiliÅŸim Sistemleri BÃ¶lÃ¼m BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Bilgin Metin, "Bu tarz saldÄ±rÄ±lara, 'oltalama' diyoruz. Bunun e-posta versiyonu da var. Åžimdi de SMS ve Whatsapp mesajÄ± olan versiyonlarÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Burada ÅŸu hedefleniyor; KarÅŸÄ±nÄ±za bir link gelir, tÄ±klayÄ±nca bir uygulama yÃ¼klemeniz istenebilir. AnlÄ±k olarak bir internet sayfasÄ±na da yÃ¶nlendirebilir. Orada sosyal medya hesaplarÄ±nÄ±za girmek isteyebilirler. KarÅŸÄ±nÄ±zda sahte bir internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± sitesi bulabilirsiniz. Bunlar iÅŸin gÃ¶rÃ¼nen kÄ±sÄ±mlarÄ±. GerÃ§ek uygulamaya Ã§ok benzeyen bu sahte uygulama yÃ¼klenebiliyor. Telefonumuza gelecek olan banka doÄŸrulama SMS'lerini de ele geÃ§irebilirler" dedi.

Haberin DevamÄ±

"BU TARZ SALDIRILARA SOSYAL MÃœHENDÄ°SLÄ°K SALDIRISI DA DENEBÄ°LÄ°YOR"

DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k mesajlarÄ±yla sosyal bir profilleme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Prof. Dr. Bilgin Metin, "Telefon dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±klarÄ±nda link ile ne derece kandÄ±rÄ±lÄ±p kandÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±za da bakÄ±labiliyor. Daha sonra bankadan arÄ±yoruz diye arama yapÄ±labiliyor. BugÃ¼n bize bir telefon aramasÄ± geldiÄŸi zaman 444'lÃ¼ numara olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼p inanmamak lazÄ±m. Siber saldÄ±rganlar herhangi bir numarayÄ± taklit ederek arama yapabiliyorlar. Gelen mesajlar bizim sosyal direncimizi Ã¶lÃ§Ã¼yor, bu tarz saldÄ±rÄ±lara 'sosyal mÃ¼hendislik' saldÄ±rÄ±sÄ± deniyor. Bazen de size bu iÅŸlem sonucunda minimum ÅŸu kadar miktar Ã¶deyebiliyoruz, o yÃ¼zden Ã¼stÃ¼nÃ¼ siz tamamlayÄ±n bu parayÄ± geri alÄ±n gibi mesajlar da gelebiliyor" diye konuÅŸtu.

Haberin DevamÄ±

"SÄ°LÄ°P GEÃ‡Ä°YORUM"

DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k mesajlarÄ±nÄ±n sÄ±k sÄ±k geldiÄŸini sÃ¶yleyen Resul Bulak, "Her telefonu elime aldÄ±ÄŸÄ±mda 'yok 10 bin lira, yok 50 bin lira kazanÄ±n' diyorlar. Onlar bana inandÄ±rÄ±cÄ± gelmiyor. Borsayla ilgili SMS'ler geliyor. Ä°ÅŸte ÅŸu kadar para yatÄ±rÄ±rsanÄ±z ÅŸu kadar para alÄ±rsÄ±nÄ±z, ÅŸuraya tÄ±klayÄ±n diye mesajlar geliyor" diye konuÅŸtu.

Â

Bu gibi mesajlarÄ± okumadan sildiÄŸini ifade eden Halil Demir, "Bana da Ã§ok geliyor, silip geÃ§iyorum. Herkese gelebilir bu mesajlar, okumadan silip geÃ§sinler" dedi.

"DEDEMÄ° 700 TL DOLANDIRDILAR"

Bu yÃ¶ntemle birÃ§ok kiÅŸinin dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten UÄŸur Deniz Akkaya, "10 bin lira kazandÄ±nÄ±z SMS'leri Ã§ok geliyor bana. Bu yÃ¶ntemle Ã§ok dolandÄ±rÄ±lan var, Ã§evremde de var. Mesajlarda 'Para ister misin? KazandÄ±n, kapora at' yazÄ±yor, sonra da dolandÄ±rÄ±lÄ±yorsun. Ben inanmÄ±yorum, dedemi de 700 TL dolandÄ±rdÄ±lar. Kurumsal firmalarÄ±n sitelerini kopyalÄ±yorlar ona benim de inanasÄ±m geliyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Â