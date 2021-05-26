Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem! Parola: 1453

Karaman'da oturan emekli N.K.'yi 19 Şubat günü telefonla arayan bir kişi, kendisini komiser olarak tanıttı. Ardından terör soruşturma kapsamında adının geçtiğini belirterek, ''Hesabınızdan terör örgütlerine para aktarıldı. Hesabınızda ne kadar para varsa hemen onları çekin. Biz size polis göndereceğiz. Gönderdiğimiz polis size 'Fetih' parolasını söyleyecek. Siz de '1453' yanıtını vereceksiniz ve parayı siyah poşet içerisinde polise teslim edeceksiniz. Parolayı bilmeyen kimseye sakın paralarınızı teslim etmeyin'' diyerek talimat verdi.

İLK ÖNCE 500 BİN LİRAYI DOLANDIRICILARI VERDİ

N.K., 2 gün içinde farklı banka hesaplarından euro, dolar ve TL'sini çekip, topladığı 500 bin lirayı siyah poşet içerisinde evine gelen kişiye, belirtilen parolayı söyleyerek teslim etti. Dolandırıcılar 24 Şubat günü tekrar arayıp, bu kez de altın ve ziynet eşyaları varsa, onların da güvence altına alınması için kendilerine verilmesini istedi. N.K. de bir gün sonra 200 bin lira değerindeki altın ve ziynetlerini yine siyah poşet içinde eve gelen polis sandığı kişiye, istenen parolayı söyleyerek verdi.

DOLANDIRICILAR EVİNE GÖZ DİKTİ

Dolandırıcılar, 26 Şubat günü yeniden N.K.'yi arayıp, oturduğu evin kime ait olduğunu sordu. N.K. de 2 yıl önce aldığını söyledi. Bunun üzerine dolandırıcılar, evi yapan müteahhittin de terörle ilişkisi olduğunu ve evi bir an önce satıp, parayı güvenlik altına almak için kendilerine teslim etmesini istedi. N.K. de evini 450 bin liraya satmak için emlakçılarla temasa geçti. N.K.'nin temasa geçtiği emlakçılardan biri oğlu A.K.'nin arkadaşı çıktı. Durumdan şüphelenen emlakçı, A.K.'yi arayıp durumu anlattı. Evin satılşa çıkarıldığından haberi olmayan A.K. de babası N.K.'nin yanına gidip, evin niçin satılacağını sordu. Babası da yaşananları anlattı. A.K. de babasının dolandırıldığını anlayıp, polis haber verdi.

KAPIYA GELEN POLİSLERE İNANMADI

N.K., ihbarın ardından eve gelen Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliğinde görevli sivil polislerin, dolandırıcılık şebekesinin belirlediği 'Fetih' parolasını bilmemesi üzerine, sahte polis olduklarını düşündü. Bunun üzerine resmi polis ekibi çağrıldı. Güçlükle ikna edilen ve Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen N.K.'ye burada dolandırıldığı anlatıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliğince kurulan özel ekip, N.K.'nin evi, gittiği bankalar, eviyle olan bağlantılı güzergahlar ve kent genelindeki 400 saatlik mobese ve güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi. Yapılan araştırmalar sonucu N.K.'yi defalarca telefonla arayıp kandıran kişinin Adana'da oturan dolandırıcılıktan 12 kaydı bulunan Halil Laçinkaya, parayı alanların ise Şanlıurfa'dan oturan Halit Demir (29) ve M.K. (17) olduğunu saptadı. Halit Demir ve M.K.'nin Halil Laçinkaya'nın talimatıyla, Adana'ya gelip orada dolandırıcılıktan 11 kaydı bulunan Necmettin T.'den (51) kiraladıkları otomobille önce yol güzergahındaki Konya'nın Ereğli ilçesine, oradan da taksiyle Karaman'a geldiklerini belirledi. Polis, şebekenin lideri olduğu öne sürülen Halil Laçinkaya'nın 23 Mayıs günü Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklandığını tespit etti. Polis, dün düzenlediği operasyonda Halit Demir ve M.K.’yi, Şanlıurfa'da, Necmettin T.’yi de Adana'da yakalanıp, Karaman'a getirildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan şüphelilerden Halit Demir, suçunu itiraf etti. Demir, ifadesinde, ''Ben Halil Laçinkaya'yı Şanlıurfa'dan tanırım. Halil, bize telefonla ulaşıp adres verdi. 'Bu adrese gidip para alacaksınız ve bana getireceksiniz. Bunun karşılığında komisyon olarak size 27 bin lira vereceğim.' dedi. Ben de M.K. ile birlikte Adana'ya gittim. Orada Necmettin T.'den 01 ADT 943 plakalı aracı kiralayıp yola çıktım. Tespit edilmemek için kiraladığım aracı Konya'nın Ereğli ilçesinde bırakıp, Karaman'a taksiyle geçtim. Burada verilen adrese giderek 'Fetih' parolasını söyleyip paraları ve altınları aldım. Aldığım para ve altınları Halil'e teslim ettim. Bunun karşılığında Halil'den komisyon olarak 27 bin lira aldım. Ben aldığım 27 bin lirayı mağdura iade edebilirim. Yaşanan bu olaydan dolayı pişmanım” dedi.

Gözaltına alınan 3 kişi yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Halit Demir ve M.K, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Necmettin T. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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