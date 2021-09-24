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Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak! Irmak taştı, her yer su altında kaldı

#Meteoroloji#Trabzon#Rize

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Doğu Karadeniz'de sağanak etkili oluyor. Trabzon'un Maçka ilçesinde ırmağın taşması sonucu tarım arazileri, yollar ve mezarlar zarar gördü. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde de heyelan meydana geldi.

Karadenizde sağanak Trabzonda ırmak taştı, Rizede heyelan meydana geldiKaradenizde sağanak Trabzonda ırmak taştı, Rizede heyelan meydana geldi
Karadenizde sağanak Trabzonda ırmak taştı, Rizede heyelan meydana geldi

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Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN-Rukiye MEYVECİ/TRABZON, (DHA) -Trabzon'un Maçka ilçesi Akmescit Mahallesi'nde sağanak nedeniyle ırmak taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Mahallede fındık bahçeleri ile mezar ve yollar zarar gördü. Tarla sahipleri, balçığa gömülen tarım arazilerini temizlemeye başladı. Akmescid Mahallesi Muhtarı Erdal Uzun, yıllardır her yağmurda heyelan yaşandığını belirterek "Gece bir gürültüyle uyandık. Yukarıdaki orman çamur olup yola indi. Her yıl burada aynı sıkıntıyı çekiyoruz. Her yağmur yağdığında canımız ve malımız için endişeleniyoruz. Burası heyelanlı alan diye işaretlendi ama kimsenin bir şey yaptığı yok" dedi.

Doğu Karadenizde kuvvetli sağanak Irmak taştı, her yer su altında kaldı


Mahalle halkından Bedriye Bulut ise "Yağmur fazla yağınca ırmak taştı. Orman çamur oldu, aşağıya geldi. Fındık arazim çamur, taş ve ağaç yığınları ile doldu. Buna biri müdahale etsin, zararımı versin. Ne can güvenliğimiz var ne de mal güvenliğimiz" diye konuştu.

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RİZE'DE HEYELAN ANI KAMERADA

Çamlıhemşin ilçesi Yağmurlu Mahallesi'nde eski taş ocağında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve ağaçlar, kara yolu kenarına düştü. Bu sırada araçları ile yoldan geçenler korku dolu anlar yaşadı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Doğu Karadenizde kuvvetli sağanak Irmak taştı, her yer su altında kaldı

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#Meteoroloji#Trabzon#Rize