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Son dakika... Meteoroloji'den hava durumu raporu! Hava bir anda buz kesmişti: Yarına dikkat

#Meteoroloji#Hava Durumu#Hava Sıcaklığı
Son dakika... Meteorolojiden hava durumu raporu Hava bir anda buz kesmişti: Yarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı olması bekleniyor. Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının hafta sonunda batı bölgelerden başlayarak artacağını duyurdu. İşte 24 Eylül hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Muş, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Erzurum’un güneyi, Van’ın kuzey ve batısında beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Muş, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Erzurum’un güney, Van’ın kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son dakika... Meteorolojiden hava durumu raporu Hava bir anda buz kesmişti: Yarına dikkat

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT

26.09.2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz iç kesimleri, iç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Son dakika... Meteorolojiden hava durumu raporu Hava bir anda buz kesmişti: Yarına dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok sayıda kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

METEOROLOJİ DUYURDU: SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda batı bölgelerden başlayarak artacağı, Pazartesi gününden itibaren kuzeydoğu kesimlerde mevsim normallerinin biraz altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

 

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

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Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney ve İç Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

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İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C
Parçalı, zamanla az bulutlu

ISPARTA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Sivas'ın doğu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde doğu çevreleri hafif yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Giresun, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ağrı, Muş ve Bitlis çevreleri ile Bingöl'ün doğu, Erzurum'un güney ve Van'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Hava Sıcaklığı