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Diyarbakır'da kendini 'şeyh' olarak tanıtıp muska yapıyordu! Serbest bırakıldı

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#Diyarbakır#Bağlar #Muska
Diyarbakırda kendini şeyh olarak tanıtıp muska yapıyordu Serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2023 16:28

Diyarbakır'da, kendini 'şeyh' olarak tanıtıp randevulu sistemle muska yaptığı belirlenip, gözaltına alınan A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.A.’yı adliye önünde kalabalık bir grup karşıladı. A.A., bir cipe binerek bölgeden ayrıldı.

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Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, çevresi güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili, avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya muska yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kalabalık, Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından görüntülendi. Randevulu sistemle çalışılan eve sabah gelenler, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor.

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Fişle içeri girenler, genelde öğleden sonra eve gelen A.A.'yı görüp, sorunlarını anlatıyor. Aylık kazancının 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtilen A.A.'nın ayrıca akşamları, Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişiler için muska yazdığı öğrenildi.

ADLİYE ÖNÜNDE KALABALIK GRUP KARŞILADI

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmayla A.A., dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.A.’yı adliye önünde kalabalık bir grup karşıladı. A.A., bir cipe binerek bölgeden ayrıldı.

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#Diyarbakır#Bağlar #Muska

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