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'Muska kuyruğu' görüntüleri gündem olmuştu! Gözaltına alındı

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#Diyarbakır#Muska#Gözaltı
Muska kuyruğu görüntüleri gündem olmuştu Gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 17:54

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kendini 'şeyh' olarak tanıtarak randevulu sistemle günde 300 kişiye muska yazan A.A., Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından görüntülenmişti. A.A., Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya muska yaptırmak isteyenlerin oluşturduğu kalabalık, Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından görüntülendi.

Randevulu sistem ile çalışılan eve sabah gelenler, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor, fişle içeri giriyor, genelde öğleden sonra eve gelen A.A.'yı görüp, sorunlarını anlatıyor.

Muska kuyruğu görüntüleri gündem olmuştu Gözaltına alındı

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Aylık kazancının 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtilen A.A.'nın ayrıca akşamları, Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişilere muska yazdığı öğrenildi.

Muska kuyruğu görüntüleri gündem olmuştu Gözaltına alındı

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından A.A., gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.A.'nın işlemleri devam ediyor.

Muska kuyruğu görüntüleri gündem olmuştu Gözaltına alındı

 

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#Diyarbakır#Muska#Gözaltı

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