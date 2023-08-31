×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da şoke eden görüntüler: Randevulu muska kuyruğu! Aylık kazancı 1 milyon TL'nin üzerinde...

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Bağlar#Muska
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 12:01

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A., randevulu sistem ile günde 300 kişiye muska yapıyor. Eve gelenler, kapıdaki görevlinin kestiği fişle içeri girerken, isteklerine göre yeşil renklisine 500 TL, beyazına ise 250 TL ücret ödüyor. A.A.'nın akşamları da Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişilere muska yaptığı öğrenilirken aylık kazancının ise 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtildi.  

Haberin Devamı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 5 Nisan Mahallesi'nde etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu ev, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya muska yaptırmak isteyenler ile doluyor.

RANDEVULU SİSTEM!

Randevulu sistem ile çalışılan eve sabah gelenler, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor. Fişle içeri girenler, genelde öğleden sonra eve gelen A.A.'yı görüp, sorunlarını anlatıyor.

Diyarbakırda şoke eden görüntüler: Randevulu muska kuyruğu Aylık kazancı 1 milyon TLnin üzerinde...

'VIP HİZMET' ADI ALTINDA MUSKA

Eve günde 300 kişi geliyor. Gelenlerin çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor. Evde işi bitenler, kağıda yazılı muskaları karşıdaki iş yerinde 30 TL ücret karşılığında demirle kaplatıp ya kendi ya da çocuklarının boyunlarına takıyor.

Diyarbakırda şoke eden görüntüler: Randevulu muska kuyruğu Aylık kazancı 1 milyon TLnin üzerinde...

Haberin Devamı

AYLIK KAZANCI 1 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE

Cuma, cumartesi ve pazar günleri kapalı olan ev, görüntülendi. A.A.'nın aylık kazancının ise 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtildi. A.A.'nın ayrıca akşamları Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişilere muska yaptığı öğrenildi.

Diyarbakırda şoke eden görüntüler: Randevulu muska kuyruğu Aylık kazancı 1 milyon TLnin üzerinde...

Diyarbakırda şoke eden görüntüler: Randevulu muska kuyruğu Aylık kazancı 1 milyon TLnin üzerinde...

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Bağlar#Muska

BAKMADAN GEÇME!