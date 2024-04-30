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Dışişleri'nden Fransa Ulusal Meclisi'nin aldığı karara tepki: Yok hükmünde

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#Dışişleri Bakanlığı#Fransa#Osmanlı
Dışişlerinden Fransa Ulusal Meclisinin aldığı karara tepki: Yok hükmünde
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 01:57

Fransa Ulusal Meclisi’nin 29 Nisan 2024 Tarihli Asuriler ve Keldanilere ilişkin karara tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Karar yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı, Fransa Ulusal Meclisi’nin 29 Nisan 2024 Tarihli Asuriler ve Keldanilere ilişkin kararında Osmanlı Dönemi'ne dair hukuki ve tarihi temelden yoksun ithamlarda bulunduğunu belirterek, "Fransa Ulusal Meclisi'nin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir. Geçtiğimiz yıl Fransız Hükümeti, Fransız Senatosu'nda kabul edilen benzer bir kararı desteklemediğini açıklamıştı. Aynı mesnetsiz ithamların bu kere iktidar partisi milletvekilleri tarafından Ulusal Meclis gündemine taşınması, tarihi olayların siyasi çıkarlar uğruna çarpıtılması gayretlerinin bir örneğidir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nca, parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisinin bulunmadığını; ayrıca, bu kararın, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından isnat edilebileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırı olduğunu ifade edildi. 

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#Dışişleri Bakanlığı#Fransa#Osmanlı

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