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Dışişleri'nden Arap Ligi'ne sert tepki: Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz

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#Dışişleri Bakanlığı#Arap Ligi#Tepki
Dışişlerinden Arap Ligine sert tepki: Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 20:00

Dışişleri Bakanlığı, "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin toplantısı, bir kez daha ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren karar ve açıklamalara sahne olmuştur. Bu karar ve açıklamaları tümüyle reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

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Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin dün düzenlenen toplantısıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: 

Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 6 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen 158. toplantısı, bir kez daha ülkemize yönelik mesnetsiz iddialar içeren karar ve açıklamalara sahne olmuştur. Bu karar ve açıklamaları tümüyle reddediyoruz.

Dar görüşlü ve kısa vadeli bazı münferit çıkarların tesiri altında alınan bu kararlar Arap Ligi'ni, bölgesel sorunların çözümüne somut, yapıcı ve sürdürülebilir katkı sağlama imkânından mahrum bırakmaktadır.

Bazı tarafların önyargılı yaklaşımları ne olursa olsun, Türkiye milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik terör tehditleriyle mücadeleye, uluslararası hukukun ilke ve normları çerçevesinde devam edecektir. 

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Türkiye'nin ayrılıkçı terörizme karşı yürüttüğü mücadele, bölge ülkelerinin egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması bakımından da kritik önem taşımaktadır.

Türkiye, bölgede istikrar ve refahın tesisini ortak hedef olarak benimseyen tüm Arap Ligi üyesi ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduğunu bu vesileyle bir kez daha yinelemektedir.

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#Dışişleri Bakanlığı#Arap Ligi#Tepki

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