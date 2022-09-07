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Son dakika: İYİ Parti'den CHP'li Yarkadaş'a suç duyurusu

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#CHP#İYİ PARTİ#İhale
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 19:07

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, bir televizyon programında İYİ Parti'yle ilgili iddialarda bulunan Barış Yarkadaş hakkında 'Suçu Bildirmeme' ve 'İftira' suçlarından partisi adına suç duyurusunda bulundu.

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İYİ Partili Poyraz, Barış Yarkadaş'ın yorumcu olarak katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti'yle ilgili iddiaları üzerine İYİ Parti adına 'Suçu bildirmeme' ve 'İftira' suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Poyraz'ın avukatı Eray Gülcü, suç duyurusuna ilişkin yaptığı açıklamada "Barış Yarkadaş açıklamaları ile; büyükşehir belediyelerinden, il ve ilçe belediyelerinden İYİ Parti yöneticilerinin 'yakın çevrelerinin' ihale aldıklarını, bunları tek tek bildiğini, 'bana söyletmesinler, konuşturmasınlar' vurgusu ile de tüm detaylara vakıf olduğunu, belediyelerde ihalelerin dağıtıldığını, İYİ Parti yöneticilerinin eşlerinin, dostlarının ve akrabalarının dağıtılan ihaleleri aldıklarını ifade etmiştir. İşlenmekte olan veya işlenmiş olan suçların tek tek bilinmesi ancak söylenmemesi ve konuşmaması TCK'nın 278'inci maddesinde düzenlenen 'Suçu Bildirmeme' suçunun maddi ve manevi unsurunu oluşturmaktadır. Barış Yarkadaş tarafından, şikayetimize konu beyanlarına ilişkin bir bilgi, belge sunulamadığı takdirde de bu sefer de TCK 267/1'de düzenlenen 'İftira' suçu oluşmaktadır. İYİ Parti'nin yönetim kadrolarını, milletvekillerini, akrabalarını, eşlerini, dostlarını zan altına alarak kamuoyunda küçük düşüren beyanların titizlikle araştırılmasını, hakikatin ortaya çıkarılmasını talep etmek zarureti hasıl olmuştur" ifadelerini kaydetti.

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#CHP#İYİ PARTİ#İhale

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