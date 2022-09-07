Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da... 'Batı yanlış yapıyor, Ukrayna-Rusya savaşını bitirme gayretindeyiz'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Sırbistan Sarayı’ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

“SIRBİSTAN İLE İLİŞKİLERİMİZ HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR”

Konuşmasının başında Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’e ev sahipliği için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Az önce kendisiyle hem ikili ardından heyetler arası formatta son derece verimli görüşmeler gerçekleştirdik Görüşmelerimizde ilişkilerimizi kapsamlı şekilde etraflıca ele aldık. Önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik. Başta Bosna Hersek’teki gelişmeler olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunduk. Sırbistan’la mükemmel düzeydeki ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor” diye ekledi.

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Kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokolün, ilişkileri yeni bir seviyeye çıkaracağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova’dan sonra Sırbistan, karşılıklı olarak çipli kimlikle seyahatin mümkün hâle geldiği altıncı ülke olacak” açıklamasında bulundu.

Sırbistan ile ekonomik ve ticari ilişkilerin iki ülkenin iş birliğinin dinamosu niteliğini taşıdığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ticaret hacmimiz, istikrarlı artış eğilimini salgın koşullarına rağmen sürdürdü. Geçtiğimiz sene yüzde 33’ün üzerinde bir artışla 2 milyar dolarlık seviyeye yaklaştık. Ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara ulaşmak için de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum” dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile birlikte iştirak edecekleri Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nun bu iradelerinin göstergesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Müteahhitlerimiz Sırbistan’da bugüne kadar 847 milyon dolar değerinde toplam 50 projeye imza attı. Bu vesileyle müteşebbislerimize verdikleri destekten dolayı Kıymetli Dostum Vucic’e şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Yapımı tamamlanan Yeni Pazar-Tutin Devlet Yolu da Sayın Vucic’in bu vizyoner yaklaşımının eseridir. TİKA Sırbistan’da 2022 sonu itibariyle 350 adet proje ve faaliyet gerçekleştirmiş olacak. Ortak tarihî ve kültürel mirasımız Bayraklı Camii’nin restorasyonuna en kısa sürede başlayacağız.”

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“Her yıl Avrupa'da yaşayan çok sayıda vatandaşımız Türkiye’ye karayoluyla seyahatlerinde Niş Şehri’nde konaklıyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu nedenle Niş’te konsolosluk büromuzu faaliyete geçirdik. Konsolosluk büromuz hem vatandaşlarımıza hizmet edecek hem de ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır.”

“SORUNLARIN DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜLMESİNİ SAMİMİYETLE DESTELEDİK”

Görüşmelerde Balkanlarda barış ve istikrara atfettikleri önemi bir kez daha teyit ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Sırbistan ile Kosova arasında kimlik kartlarıyla sınır geçişleri konusunda uzlaşıya varılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Başta plaka meselesi olmak üzere diğer sorunlu hususlarda da en kısa sürede anlaşmaya varılmasını temenni ediyoruz. Her daim sorunların diyalog yoluyla çözülmesini samimiyetle desteledik, destekliyoruz. Yardımımız talep edildiğinde, tüm imkânlarımızla, yapıcı ve tarafsız bir anlayışla gereken katkıyı veriyoruz. Bosna Hersek’teki üç toplumun uzlaştığı bir formatta tarafların bir araya getirilmesi için de üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

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SORU-CEVAP

(Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu konuda Kosova-Sırbistan arasındaki sıkıntıyı aşabilmek için her türlü desteğe var olduğumuzu söyledim. Şu andaki gelişmeler olumlu. Balkanlar artık bu tür sıkıntılara tahammül edemez.

(Avrupa'daki enerji krizinin sorumlusu kim?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her şeyden önce Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasında hep denge politikasını güttük. Bundan sonra da yine buna devam edeceğiz. Şu anda Batı'nın isim saymaya gerek yok, takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Tahrik üzere kuralı bir politika güden batı var. Böyle bir savaşı tahrik üzere yürütmeye gayret ettiğiniz sürece netice almak da mümkün olmayacaktır. Bu savaşın kazananı var diyebilir miyiz? Bu savaşın kazananı yok ama kaybedeni çok. İşin parasal konusunu konuşmaya gerek yok. Parasal boyutuna girince birisi Ukrayna'ya şu kadar destek verdim diyor ama nerede bu para? Bu da sıkıntılı... Silahlar gönderildiği söyleniyor, ne kadar hurda varsa onları Ukrayna'ya gönderiyorlar.

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"SAVAŞI BİTİRMENİN GAYRETİ İÇİNDEYİZ"

Ben bu işin Rusya veya Ukrayna galibidir diyemem ama bizim güttüğümüz politika bu savaş bir an evvel biter mi bitmez mi? Savaşı bitirmenin gayreti içindeyiz. Çok kısa sürede biteceğe benzemiyor. Rusya'yı hafife alanlara da söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Rusya doğal gazı kesti, fiyatlar Avrupa'da yükseldi. Herkes kara kara düşünüyor. Bunları daha önce niye düşünmediniz?

Şu anda stoklar ne durumda diye bunun konuşulması yapılıyor. Burada tabi ki Rusya herkes ona saldırınca o da elindeki imkanlarını kullanacaktır. Temenni ediyoruz ki bir an önce neticeye varıp bu işi bitmek. Dünya barışı yeniden yakalamış olsun.

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç: Ben hepinize bölgedeki durumla ilgili olarak Kosova ve Sırbistan arasındaki durumla ilgili diplomatik şekilde çözülmesini ortaya koydu. Elbette diğer konu Rusya ve Ukrayna arasındaki durumla ilgili olarak kışın zorluklar söz konusu olacak. Her zaman soğuk olan bu sene daha soğuk olabilir. Bir çözümün ortaya konulması gerekmekte.

Bizler, Arnavutluk'la birlikte ortak bir mektup yazmak durumundayız. Neler yapabileceğimizi ele alacağız. Varlıklarımızı daha iyi değerlendirmemiz gerekmekte. Bu elbette kolay olmayacak, kış her zaman olduğundan daha zor olacak. Bizler büyük bir felaketle karşı karşıya olabiliriz diye ifade etmiştim. Anlaşılmazsa, uzlaşılmazsa bizler elektrik kesintilerine mecbur kalınabileceğini ifade etmiştik.

Karşılıklı olarak Türkiye ile Sırbistan'ın ilişkilerinin öneminin altını çizmek istiyorum. Bizlerin ilişkisi bölge için çok çok önemli. Bütün bakanlara teşekkür ediyorum.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in açıklamaları ise şöyle:

Ticaret hacminin artırılması ve 2 milyara çıkarılması konusunda, bunun yükseltilmesini istiyoruz. Umuyoruz ki bu hedeflere ulaşabiliriz. Türkiye'den yatırımlar gelmekte Sırbistan'a ve bundan memnunuz.

Yatırımlarla ilişkili olarak 10 bin kişi istihdam edilmiş durumda. Bizler tarihi yapıların da elden geçirilmesi konusunda da önemli adımlar atılmakta ve zorlu bir yol söz konusu. Bugün modernize edildi, bazı küçük detaylar kaldı. Hem Türk işçilerine hem de iş adamlarına bunun gerçekleşmesi yönünde gösterdikleri emekten dolayı teşekkür ediyorum.

Altyapı çalışmaları açısından çok çok önemli. Bu bağlantıların da yine bazı rotalarda gerçekleşecek yollar bizler için önemli projeler. Türkiye Cumhuriyeti, bizler, hepimiz, daha büyük işbirliği olasılıklarını ele aldık.

Bayraktar araçlarının alınması konusuyla ilgili gelecek sene adımlar atmayı umuyoruz. Sırbistan'ın bunları satın alabilmesini umuyoruz. Bayraktar alımı konusunda taleplerimizi ortaya koyacağız.

Bu çerçevede taleplerimizi ortaya koymaktayız. Farklı bakanlıklar arasında yine savunma çerçevesinde bazı eğitimlerle ilgili işbirliği çalışmaları ortaya koymaktayız. Karşılıklı görüş alışverişi ortaya koyma konusunda kararlılığımız söz konusu.

Tüm yetkililere ve heyete teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ukrayna'daki durumu ve enerji konusunu ele aldık. Türkiye'nin koyabilecekleri desteği de ele almaktayız. Azerbaycan'la olan ilişki konusunda görüş alışverişinde bulunduk.



ERDOĞAN TÜRKİYE-SIRBİSTAN İŞ FORUMU’NDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vuçiç ile ortak basın toplantısı sonrasında Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda konuşuyor. Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ekonomik ve ticari ilişkiler özellikle bu bölgede istikrar ve barış ortamına da katkı sağlıyor.



ORTAK TİCARET HEDEFİ



Ticaret hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı.



Bu sene 2.5 milyar doları zorluyoruz. İnşallah gelecek senelerde bu rakamı ikiye katlayarak ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara ulaşacağız. Sırbistan'daki yatırımlarımızı son 10 yılda sıçrama yaparak 400 milyon dolara çıktı, Sırbistan'daki firmalarımız 1300'ü aştı. Sırbistan Halk Bankası sektörünün en önemli oyuncularından biri haline geldi.



'ÖNEMLİ BİR POTANSİYELİN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

İşbirliğimizi geliştireceğimiz bir diğer önemli alan da müteahhitlik sektörüdür. 50 proje ile 847 milyon dolarlık iş hacmine sahipler. 48 tanesinin 2018 ve sonrasında hayata geçirildiğine özellikle dikkat çekmek istiyorum.

Türkiye ile Sırbistan arasında sağlık, enerji, dijitalleşme, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında da önemli bir potansiyelin olduğunu görüyoruz.

Salgın sürecinde tüm dünyada darbe alan turizm sektörünün yeniden canlanması ekonomilere önemli katkı sağlıyor. Sırbistan'dan ülkemizi ziyaret edecek turist sayısının rekor kırarak ilk kez 300 binin üzerine çıkmasını bekliyoruz.





Doğrudan uçak seferlerinin ve güzergahların çeşitlenmesinin büyük payı var. Anadolu Jet, geçtiğimiz Aralık ayında Belgrad'a sefere başladı. Artık kimlikle Sırbistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Sırbistan'a kimlikle seyahat edilebilecek. Adeta kendi ülkenizde bir şehirden şehre gider gibi yeni bir süreci başlatmış oluyoruz. Air Serbia da İstanbul, Antalya, Alanya2ya uçuşlarını başlattı.



Kimlikle seyahat, orman yangınları ile mücadele, ileri teknolojiler, elektronik devlet alanında toplam 7 anlaşmayı bugün imzaladık.



Sırbistan'la yakaladığımız en üst seviyedeki anlayış birliği herkes için bulunmaz bir nimet teşkil ediyor. Ekonomik ve ticari işbirliğimizi daha da sağlamlaştırmak hepimizin elindedir. Sayın Vucic ile biz üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Sırbistan'dan da ülkemizde yatırım yapacak müteşebbislere kapımız her zaman açıktır.