Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’in ardından Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan’a dün akşam saatlerinde geldi. Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarına bugün başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belgrad’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri kıtayı selamladı. Törenin ardından Erdoğan’a Sırbistan heyeti, Vuçiç’e ise Türk heyet tanıtıldı. İki lider daha sonra görüşmeye geçti.