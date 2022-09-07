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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Sırbistan#Balkan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 12:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan’a geldi. Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından resmi törenle karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’in ardından Balkan turunun ikinci durağı olan Sırbistan’a dün akşam saatlerinde geldi. Nikola Tesla Havalimanı'nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarına bugün başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belgrad’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri kıtayı selamladı. Törenin ardından Erdoğan’a Sırbistan heyeti, Vuçiç’e ise Türk heyet tanıtıldı. İki lider daha sonra görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sırbistan temasları çerçevesinde Vuçiç ile gerçekleştireceği görüşmede ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, altyapı ve yatırım projeleri olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut işbirliğinin daha da ilerletilmesi için çalışmaların ele alınması bekleniyor. Erdoğan, Vuçiç ile düzenleyeceği ortak basın toplantısının ardından Türkiye-Sırbistan İş Forumu’nda iş adamlarına hitap edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da


Belgrad Kulesini de ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan temaslarını tamamlayarak Balkan turunun son durağı olan Hırvatistan’a geçecek.

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