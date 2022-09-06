Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a: Tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin kıymetli başkanı Caferovic, kıymetli heyet üyeleri, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Diplomatik ilişkilerimizin tesisisin 30. yıldönümünde burada olmak ziyaretimize tarihi bir nitelik kazandırmıştır.



Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri müstesna nitelik taşımaktadır. Değerli mevkidaşlarımla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ilişkilerimizi daha ileriye taşımak için atabileceğimiz adımları ele aldık. Bosna Hersek 2 Ekim'de yapılacak bir seçime hazırlanıyor. Seçim arefesinde bu ziyareti gerçekleştirmek bizim için de önemli.

Bosna Hersek'i önümüzdeki dönemde yoğun bir gündem beklemektedir. Seçime giden süreçte ülkenin refahına katkı sağlayacak bir seçim atmosferinin olması önemlidir. Seçim sonuçlarının tüm Bosna Hersek için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bosna Hersek'teki mevcut sıkıntıların aşılmasında elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyorum.

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Yatırımlarımızı daha da artırmak amacıyla neler yapabileceğimi ele aldık. Saraybosna-Belgrad Otoyol projesine büyük önem veriyoruz. Konunun finans noktasındaki ilişkiler ağı açısından Ziraat Bankası Genel Müdürü'ne gerekli talimatı verdim, süratle bu sıkıntıyı çözecekler.

İKİ ÜLKE ARASINDA KİMLİK KARTLARIYLA SEYAHAT İMKANI

Ziyaretimizle bu stratejik sürece yeni bir ivme kazandırdığımıza inanıyorum. Bir yeni adımı da özellikle artık kimlik kartlarıyla, özellikle Bosna Hersek - Türkiye arasındaki gidiş-gelişleri yapabilme kararını verdik. Bundan böyle Türkiye'den Bosna Hersek'e, Bosna Hersek'ten de Türkiye'ye kimlik kartlarıyla seyahat edilebilecek.

Sırbistan'la da yarın böyle bir anlaşma imzalayacağız. Tüm kulvarlarda Bosna Hersek'in yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum.



SORULAR

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Seçim yasası ile ilgili bu noktadaki kararı 3 tane lider vermeli. Buna yüksek Temsilcinin müdahalesi demokrasinin gereklerine de terstir. Bu adımı da buna göre atmak gerekir. Bir ayın gerisine düşmüş vaziyetteyiz. Yüksek temsilcinin bu işe müdahalesi bir defa demokratik sürece müdahaledir. Demokratik sürece müdahaleye biz şahsen asla doğru bulmayız. Seçime gidiliyor. Bize düşen sadece hayırlı olsun demektir.

YUNANİSTAN'A: TEHDİTLER DEVAM EDERSE SABRIN DA BİR SONU VARDIR



(Türkiye, Yunanistan'a askeri operasyon düzenlemeyi düşünüyor mu?) Rüya Hanım... Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Bire gece ansızın gelebiliriz diyorsak ne dedim vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz. niye? Ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var buralardan hareketle bize gayrimeşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. Sabrın sonu geldiği anda sabrın sonu selamettir. Selameti gördüğümüz anda bunu da Yunanistan'ın ben bildiğine inanıyorum. O vakit saat gelir, gereği yapılır. Radar kilitlemesi şu, bu adımları atmak hayra alamet değil.







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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç'in açıklamaları ise şu şekilde:

Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Sanayi bölgelerinin oluşturulması çok çok önemli bir konudur. Otoyol yapımıyla ilgili teknik heyet gelecektir. Üçüncüsü enerji anlamında bir eylem grubu oluşturulacak.

Kimlikle bizim vatandaşlarımızın ziyaret etmesiyle ilgili konuşmuştuk. Prosedür tabii ki bellidir. Türkiye Cumhuriyeti bize çok destek veriyor.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BOSNA HERSEK’TE RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Balkan turu kapsamında ilk durağı Bosna Hersek’e geldi. Erdoğan’ı taşıyan uçak TSİ 13.00 sıralarında Saraybosna’ya indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Saraybosna’da, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç resmi törenle karşılandı.



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İki ülke marşlarının okunduğu törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri kıtayı selamladı. Törenin ardından Erdoğan’a Bosna Hersek heyeti tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bosna Hersek temasları kapsamında Devlet Başkanlığı Konseyi’nin üç üyesi ile görüşecek.



Erdoğan, Bosna Hersek temaslarını tamamlamasının ardından Sırbistan ardından da Hırvatistan’ı ziyaret edecek.

ERDOĞAN, BOSNA HERSEK DEVLET BAŞKANLIĞI KONSEYİ ÜYELERİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da iki ülke arasında gerçekleşen heyetler arası görüşmeye katıldı.