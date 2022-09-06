Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan kendine çekidüzen verme yoluna girdi

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önemli satırbaşları:

Ülkemizin dengeli tutumunun bu coğrafyadaki tüm halklar tarafından takdirle karşılandığına da şahit oluyoruz. Ziyaretimin ana gündemini Bosna Hersek'te bir yıldan beridir devam eden siyasi krize yönelik çabalar oluşturacaktır. Bosna Hersek'in egemenliğine olan desteğimi vurgulayacağım.

Sırbistan Balkanlar'da barış ve istikrarın korunmasında birlikte çalıştığımız önemli bir ortaktır. Sırbistan'daki temaslarımızın ardından Zagreb'e geçeceğiz. Hırvat muhataplarımızla Bsona Hersek başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunacağım. Balkan turumuzun hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

SIRBİSTAN - KOSOVA ARASINDA GERİLİM YENİDEN YÜKSELEBİLİR Mİ?

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Mitrovica Sırpların ağırlıkta olduğu bir bölge. Geçmişten bugüne arzu edilemeyen sıkıntılar hep yaşandı. 3 başkandan birisi durumunda olan değerli arkadaşımız bu sırada kendileriyle bundan önceki görüşmelerimizde bize karşı çok olumlu yaklaşımda bulunarak olumlu ifadeleri hep var. Bu ziyarette bu konuyu Vucic ile ayrıca görüşeceğiz. Temennimiz oradaki sıkıntıları da Vucic'in ağırlık koymasıyla aşarız diye düşünüyorum.

YUNANİSTAN'IN RADAR KİLİDİ ATMASI

Bu konuyla ilgili Savunma Bakanlığımız gerek NATO Genel Sekreterliği ile gerek diğer temsilciler ile görüşmeleri sürdürüyor. Kilit atma noktasında hassasiyetlerimiz devam ediyor. Yunanistan farkında. Kendilerine de çekidüzen verme yoluna girmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan, Türkiye ile nasıl bir ilişki içinde olacağının kararını daha iyi düşünerek verecektir. Hep söylüyorum bir gece ansızın gidebiliriz.

DOĞAL GAZ NOKTASINDA SIKINTIMIZ YOK

Doğal gaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Avrupa ektiğini biçiyor. Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu, yaptırım uygulamaları ister istemez Putin'i onlara karşı 'siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım' noktasına getirmiştir. Avrupa bu kışı hakikaten ciddi sıkıntlarla geçirecektir diye düşünüyorum, bizim böyle bir sıkıntımız yok.

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BALKAN TURUNDA İLK DURAK SARAYBOSNA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turunun ilk durağı için Saraybosna'ya hareket etti. Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan’ı kapsayan Balkan ülkeleri ziyaretimizin ilk durağı olan Saraybosna’ya hareket ettik. Türkiye olarak Balkanlar’ın istikrarı, gelişmesi ve Avrupa-Atlantik yapılarıyla bütünleşme sürecini destekleyen politikamızı sürdüreceğiz. Köklü tarihî, beşerî ve kültürel bağlarımızın bulunduğu bu coğrafyayla irtibatımızı güçlü tutarken gerilimlerin de önüne geçmeye çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle Balkanlar’ın kalkınmasına destek veriyoruz. Tüm temaslarımda Balkanlar’ın huzur ve istikrarı için hayati önemi haiz Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi vurgulayacağım" dedi.