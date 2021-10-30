Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hampig Sasunyan’ tepkisi: Vahim bir hata

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Evvelce hakkında şartlı tahliye kararı alınmış bulunan Los Angeles Başkonsolosumuz ’ın katili Ermeni terörist Hampig Sasunyan’ın üçüncü bir ülkeye sınır dışı edildiği öğrenilmiştir.

Adı geçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Bu tür kararların terörizmle mücadeleye değil, terörizmin siyasi hedefler için başvurulabilecek kullanışlı bir araç olarak yüceltilmesine çalışan çevrelerin gündemine hizmet edeceği aşikardır.

Bu vesileyle, bir kez daha şehit diplomatımız Kemal Arıkan’ı ve Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.