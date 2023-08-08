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Dini duyguları istismar edenlere 3 bin 660’ar yıl istendi

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#Kurban Bayramı#Hisse#Salam
Dini duyguları istismar edenlere 3 bin 660’ar yıl istendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 07:00

Kurban Bayramı için büyükbaş hayvan hissesi alanlara bozuk kıyma, et ve salam dağıtıldığı iddiasıyla haklarında soruşturma açılan Ali Açıkgöz, oğlu Enes Açıkgöz ve M.A.’ya mağdur başına 10 yıl olmak üzere 3 bin 660’ar yıl hapis cezası istendi.

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Bursa Osmangazi’de et restoranı işleten Enes Açıkgöz (31) ile babası Ali Açıkgöz (56), Kurban Bayram için toplam 1800 kişiyle anlaşıp kurban hissesi sattı.

EKİPLER TONLARCA ETİ İMHA ETTİ

Bayramın 1’inci gününden itibaren hak sahiplerine etler dağıtılmaya başlandı. Kurban sahiplerinden bazılarıyla firma sahipleri arasında, etlerin bozuk olduğu ve dini usullere uygun kesilmediği iddiaları üzerine tartışma çıktı. İncelemelerin ardından 3 ton 800 kilogram et imha edildi. Baba ve oğlu, ‘dini duyguları sömürerek dolandırıcılık’ suçundan tutuklanırken, M.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mağdur 366 kişinin maddi zararının yaklaşık 1 milyon 700 bin TL olduğu belirtildi.

‘NE ZAMAN KESİLDİĞİ BELLİ DEĞİL’

35 günde hazırlanan ve Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanıkların ne zaman kesildiği belli olmayan et ürünlerini verip müştekilerin dini duygularını istismar ettikleri belirtildi. 2’si tutuklu 3 sanığın her bir davacıdan 7 bin 100 liradan toplamda 2 milyon 598 bin 600 lira menfaat temin ettikleri de iddianamede yer aldı. Sanıklar hakkında ‘dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık’ suçundan, her 1 müştekiye yönelik eylemlerinden dolayı 10 yıla kadar olmak üzere, 3 bin 660’ar yıla kadar hapis ve adli para cezası istendi. 

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#Kurban Bayramı#Hisse#Salam

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