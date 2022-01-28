'Dilimiz istila altında'

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Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni dün akşam Beştepe’de yapıldı. Törende CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programıyla Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan söyleşi-yorum kategorisinde ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Terör sadece insanların canına, malına, özgürlüğüne kast etmekle olmaz. Milletlerin varlığının ve devamlılığının teminatı olan dilini, edebiyatını, kültürünü bozmak da bir çeşit terördür. Türkiye maalesef her iki teröre birden maruz kalmıştır. Dilini yaşatamayan bir milletin önünde sonunda inancı dahil benliğini oluşturan değerlerini birer birer kaybederek yok olması kaçınılmazdır.

YABANCI KELİME HASTALIĞI

Sosyal medya denen mecralarda kullanılan dil Türkçemiz için tam bir felaket habercisidir. Bu meseleyi ciddiyetle ele almazsak fikri muhtevamızın kısırlaşma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını üzülerek ifade etmek isterim. Bugün milletimizin henüz bir asır önce yazılan Mehmet Akif şiirlerini, Ömer Seyfettin hikayelerini, hatta Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni anlayamaması dilimize yapılan suikastın büyüklüğünü gözler önüne sermektedir. Lisanımızı tehdit eden diğer bir unsur tabelalarda, yazışmalarda ve konuşmalarda yabancı kelime kullanma hastalığıdır.

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BEKA MÜCADELESİ

Bu salgın da 1930’larda başlayan dilde tasfiye hareketinin menfi neticelerinden biridir. Türkçemizi kısırlaştırma çabaları aynı zamanda onu Avrupai dillerin istilasına müsait hale getirmiştir. Dilimiz adeta müstevlilerin istilası altındadır. Türkçemizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele esasında bir milli mücadeledir bir beka mücadelesidir.”

GECEDE ÖDÜL ALANLAR

Söyleşi-Yorum: Ahmet Hakan (CNN Türk-Tarafsız Bölge)

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Sağlık-Yaşam: Güven İslamoğlu (CNN Türk-Yeşil Doğa)

Ana Haber Sunucusu: Nazlı Çelik (Star TV)

Ana Haber Sunucusu: Banu El (A Haber)

Haber: Cem Öğretir (ATV-Ana Haber Bülteni)

Dizi: Yapımcı Ferhat Eşsiz (TRT-1 Gönül Dağı)

Belgesel: Serdar Kılıç (TRT Haber-Doğadaki İnsan)

Eğitim: Emine Simge Akoğul ile Alın Teri (Kon TV)

Ekonomi: Serdar Kuter (A Para-Paranın Rotası)

Kültür-Dil: Levent Dönmez (NTV-Laf Aramızda)

Kültür-Medeniyet: Zeynep Türkoğlu (24-24 Portre)

Sanat: Hülya Koçyiğit ile Film Gibi Hayatlar (TRT-2)

Bilgi-Eğlence: Alper Ateş (360-Ben Bilirim)

Aile: Ayşe Kaya Göktepe (Vav TV-Aile Çatısı)

Çizgi Film: İsmail Fidan (TRT Çocuk-Rafadan Tayfa)

Yaşam Boyu Saygı Ö.: Z. İlhan Doymuş (TRT Haber-Ömür Dediğin)

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Tarih: Saadet Özen (TRT 2-Tarihin Ruhu)

Seyahat: Özlem Tunca (Kanal 7-Dünyayı Geziyorum)

Teknoloji: Şenol Vatansever (Bengütürk TV-Teknoloji ve Gelecek)

Spor: Murat Caner-Uğur Meleke (beIN Sports Haber-beIN Manşet)

Radyo-Kültür: Diyanet Radyo-Lisanımünasip-Nisan Kumru

Radyo-Söyleşi: Sadettin Ökten-Kemal Sayar (Erkam Radyo-Gönül Sadası)

Radyo-Sanat: Murat Kazanasmaz (Türkiye Polis Radyosu-Kitaphan)