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Dilan Polat soruşturmasında başsavcılıktan yeni açıklama

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#Dilan Polat#İSTANBUL#Engin Polat
Dilan Polat soruşturmasında başsavcılıktan yeni açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 16:46

'Vergi kaçırma' iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı basın açıklama yaptı. Dilan Polat, Engin Polat ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurtdışı çıkış yasağı uygulandığı ve şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği açıklandı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında basın açıklaması yapıldı. Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Yurt Dışına Çıkış Yasağına ilişkin Adli Kontrol Tedbiri uygulandığı, ayrıca CMK 128. Madde kapsamında şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verilmiştir.

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Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

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DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT'IN TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

Son günlerde iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen ve haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

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Ayrıca birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konuldu. Haklarında yurt dışı çıkış yasağı da konulan çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti.

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#Dilan Polat#İSTANBUL#Engin Polat

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