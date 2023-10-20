Dilan Polat ve Engin Polat'ın yıllar önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı... Polat Ailesi'nin değişimi dikkat çekti

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Dilan Polat ve eşi Engin Polat yayınladıkları sosyal medya içerikleri ve 'Vergi kaçırma' iddialarıyla gündeme gelmişti. Çok geçmeden Polat çifti hakkında 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü ortaya çıkmıştı.

Tüm mal varalıklarına el konulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yıllar önce çekilen fotoğrafları 2. Sayfa'da yayınlandı.

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Fotoğraflarda Polat Ailesi'nin eski evleri kadar, kayınvalide Şükriye Polat, kayınpeder Sezin Polat, Engin Polat'ın erkek kardeşi Kürşat Polat ve kız kardeşi Kübra Polat'ın değişimleri de dikkat çekti.