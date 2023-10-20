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Dilan Polat ve Engin Polat'ın yıllar önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı... Polat Ailesi'nin değişimi dikkat çekti

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#Dilan Polat#Engin Polat#Şükriye Polat
Dilan Polat ve Engin Polatın yıllar önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı... Polat Ailesinin değişimi dikkat çekti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 13:17

'Vergi kaçırma' iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat ve Engin Polat'ın eski fotoğrafları ortaya çıktı. Polat çiftinin eski evi kadar, aile bireylerinin zaman içindeki değişimleri de dikkat çekti.

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Dilan Polat ve eşi Engin Polat yayınladıkları sosyal medya içerikleri ve 'Vergi kaçırma' iddialarıyla gündeme gelmişti. Çok geçmeden Polat çifti hakkında 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü ortaya çıkmıştı.

Dilan Polat ve Engin Polatın yıllar önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı... Polat Ailesinin değişimi dikkat çekti

Tüm mal varalıklarına el konulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yıllar önce çekilen fotoğrafları 2. Sayfa'da yayınlandı.

Dilan Polat ve Engin Polatın yıllar önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı... Polat Ailesinin değişimi dikkat çekti

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Fotoğraflarda Polat Ailesi'nin eski evleri kadar, kayınvalide Şükriye Polat, kayınpeder Sezin Polat, Engin Polat'ın erkek kardeşi Kürşat Polat ve kız kardeşi Kübra Polat'ın değişimleri de dikkat çekti.

Dilan Polat ve Engin Polatın yıllar önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı... Polat Ailesinin değişimi dikkat çekti

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#Dilan Polat#Engin Polat#Şükriye Polat

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