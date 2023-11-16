Dilan- Engin Polat çiftini ikinci kez yakan detay! Telefon kayıtları olaydaki şifreyi çözdü

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Haklarındaki kara para aklama, vergi kaçırma iddiaları nedeniyle tutuklu bulunan Dilan Polat-Engin Polat çifti ve Sezgin Polat hakkında, şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde ikini kez tutuklama kararı verilmişti.

TUTUKLAMAYA İTİRAZ TEKRAR REDDEDİLDİ

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım tarihinde tutuklanmıştı. Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, 10 Kasım'da sulh ceza hakimliğine başvurarak çiftin tutukluluklarına itiraz etmişti. Dün sulh ceza hakimliği, tutukluluk itirazı değerlendirerek reddedilmesine karar vermişti. İtirazın reddedilmesinin ardından dosya tekrar değerlendirilmek üzere Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Asliye ceza mahkemesi de tutukluluğa yapılan itirazı reddetti.

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AİLEYİ 2. KEZ YAKAN DETAY

Polatların Telefon Trafik Kayıtları kayıtları, para transferleri yani arkalarında bıraktıkları izler Banu Parlak'ın iş yerine yapılan saldırıdaki aracıya götürdü. Dilan, Engin ve baba Sezgin Polat'ın silahlı saldırıya azmettirme suçundan tutuklandıkları dosyanın şifrelerine Kanal D Haber ulaştı.

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DOSTLUK BİTTİ, KURŞUNLAR KONUŞTU

Dilan Polat ve Burcu Parlak aslında eski ortaklar. Ortaklık uzun zaman önce bozuldu, dostluk da bitti. İki isim süreç içerisinde kanlı bıçaklı oldular, hatta Parlak'ın iş yeri 1,5 ay önce 4 saat arayla 2 kez kurşunlandı. Saldırı sonrası tetikçiler dahil 5 kişi tutuklandı.

TELEFON KAYITLARI İNCELENDİ

Banu Parlak'ın iş yerini kurşunlayan saldırganlar ve diğer şüpheliler mercek altına alındı. Şüphelilerin bütün banka hesapları ve telefon kayıtları incelemeye alındı. Şüpheliler ifadelerin 'para aldık' dediler, bir aracıdan bahsettiler ama azmettiriciyi tanımadıklarını söylediler.

Örgütlü suçlar savcısı Parlak'ın iş yerinin kurşunlanması olayının peşini bırakmadı. Polatlar ve saldırıyı gerçekleştirenlerin ortak noktasının aracılar olduğu tespit edildi. Hem Polatların hem tetikçilerin aynı isimle görüştüğü belirlendi. İddiaya göre aracı ile baba Sezgin Polat iletişim halindeydi. Polat ailesi ise saldırıyla ilişkili olduklarını reddettiler.

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ENGİN POLAT VE BABASI ÇORLU'YA NAKLEDİLDİ

İstanbul'da 5 Kasım'da tutuklanan ve Engin Polat ve babası Sezgin Polat asayiş ve güvenlik gerekçesi ile Maltepe Cezaevi'nden, Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi.

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, 5 Kasım günü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "vergi usul kanununa muhalefet", "mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek", "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme" suçlarından tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

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Tutuklandıktan 11 gün sonra Engin Polat ile babası Sezgin Polat asayiş ve güvenlik gerekçesi ile Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na, Engin Polat'ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Zekayi Tepe, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz kurumuna nakledildi. Engin Polat'ın kardeşi Can Polat, amcası Halit Polat, dayısı Metin Yılmaz, Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu ise Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. Erkek tutukluların sevk edilmesiyle birlikte soruşturmaya ilişkin Marmara Cezaevi'nde Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu kadın tutuklular kaldı. Erkek şüphelilerin başka cezaevine gönderilmelerinin usulü bir işlem olduğunun altı çizildi.

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