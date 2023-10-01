Banu Parlak’ın güzellik merkezine silahlı saldırı: Dilan Polat ve Engin Polat’ı sorumlu tuttu

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Olay, Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan şarkıcı Banu Parlak’ın güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, güzellik merkezi önüne gelen motosikletli 2 şüpheli, iş yerine silahla ateş açıp kaçtı. 5 kurşunun isabet ettiği güzellik merkezinde maddi hasar meydana geldi. Yaşanan silahlı saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Firma sahibi şarkıcı Banu Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş yerine saat 02.00 ve 05.00 olmak üzere iki ayrı silahlı saldırı düzenlendiğini belirterek, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

DİLAN POLAT VE EŞİ ENGİN POLAT’I SORUMLU TUTTU

Firma sahibi Banu Parlak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fenomen ve şarkıcı DİLAN POLAT ve eşi Engin Polat’ı sorumlu tutarak "Günlerdir konuşulan bir durum var. Dilan Polat’ın ve Engin Polat’ın tetikçi tutuğu iddiası. Bunlar iddia değil. Ortada bunu itiraf eden bir kişi var. 'Banu Parlağı vurmam için beni tutular' diyen bir genç var ortada. 'Sana ekmek yedirmeyeceğim' diyorsun gece iş yerime sıkılıyor. Gece 02.00’deve 05.00’de silah sıkılıyor. 6 el ateş ediliyor. Camlar tuzla buz. İki tane kasklı genç bunu yaptı. Elbet bulunacak. Delikanlılık mı kadına sıktırmak? Yerimiz belli yurdumuz belli. Mafyacılık oynamazsınız. Burası muz cumhuriyeti mi? Sokaklar, altın tozu ile kahve içmeye benzemez. Bütün gerekli başvurular yapıldı. Bütün gerekli şikayetler yapıldı. Bütün delillerimizle birlikte. Allah’ın izniyle Organize Şube işe el atacak göreceğiz. Kendim için şüphe etmiyorum ama çocuğum için 4 tane daha koruma tutum. Hiç birinize acımayacağım. Mafyacılık oynakla olmaz bu iş” dedi.