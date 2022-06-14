Dikkat! AFAD ve Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

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Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Muğla, Sinop, Van, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin'in iç kesimleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.



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Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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AFAD 'dan gelen açıklamada ise, ''Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.'' ifadeleri kullanıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 24

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 31

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli, kuzey ve doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor 19

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 32

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