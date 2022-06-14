Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! 32 kent alarmda... Çok kuvvetli olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Muğla, Sinop, Van, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin'in iç kesimleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bilecik, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin'in iç kesimleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANİ SEL, YILDIRIM VE DOLU UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre 14 Haziran 2022 Salı günü yurdun iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat), Antalya'nın iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde (Erzurum, Erzincan, Tunceli, Malatya, Elazığ, Bingöl) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji 32 kente bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sarı ve turuncu uyarıda bulundu.