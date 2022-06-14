Bakan Bilgin'den Temmuz zammı mesajı

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Milyonlarca memur, asgari ücretli, emekli maaş zamlarına odaklandı. Memur ve emeklilerin haziran ayında açıklanacak enflasyonla birlikte 6 aylık fark ve zamları belirlenecek, diğer çalışanlar için de çalışmalar devam ediyor.



BAKAN BİLGİN: ÇALIŞANLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK DÜZENLEME

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında maaşlara zam konusuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; ''O nedenle enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var. Temmuz ayında bütün çalışanların yüzünü güldürecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır.'' diye konuştu.

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ERDOĞAN: ÜCRETLİLERİN GELİRLERİNDEKİ AZALIŞI TELAFİ EDECEK ADIMLARI ATIYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde ücretlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon sorununun önümüzdeki Şubat ve Mart aylarında önemli ölçüde geride bırakılacağını söyledi ve "Ücretlilerin gelirlerindeki azalışı telafi edecek adımlar atıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Temmuz’da enflasyon farkıyla, ocak ayındaki ücretlerde yeni düzenlemelerle milletimizi daha da rahatlatacağız" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET KAÇ LİRA ARTIRILACAK?

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Karabıyık da asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Karabıyık'ın yazısındaki asgari ücret detayı şöyle:

Şimdiden ikinci altı ay için iyileştirme yapacağını açıklayan işletmeler de oldu. Birçok işletme ise ücret iyileştirmesi için ‘asgari ücrette yapılacak artışı’ bekliyor. İkinci altı aya ilişkin açıklanacak yeni asgari ücret, yüksek ücretlilere yapılacak iyileştirme için de gösterge olacaktır. Asgari ücret artışının resmen yapılıp yapılmayacağı konusunda ise taraflar kararlı... İşçi, işveren ve hükümet... Tüm taraflar ilk altı aylık enflasyonun yarattığı tahribatı azaltmak için asgari ücrete artış gerektiğini belirtiyorlar.

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Yukarıdaki tabloda 4 farklı olası asgari ücret için; ‘net ücret’, ‘brüt ücret’ ve ‘işveren maliyeti’ kalemleri görülebilir.

ÖRNEK HESAPLAMA

Örneğin; asgari ücret net 5 bin 750 lira olarak açıklanırsa, bu ücrete karşılık işverenin üstleneceği maliyet 7 bin 949 lira olarak gerçekleşecek. Net ücretteki artış (1.497 TL) bu durumda yüzde 35 olarak gerçekleşmiş olacak. Brüt ücret (6 bin 765 lira) üzerinden kesilecek sigorta primleri (1.015 TL) sonrası net ücret 5 bin 750 lira olarak kesinleşmiş olacak. 2022 Ocak ayından itibaren asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesilmediğinden, brüt ücretten yalnızca işçi sigorta primleri (SGK primi ve işsizlik sigortası primi) kesilerek net ücret hesaplanacak.