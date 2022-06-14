Komşuya soğuk duş... NATO açıklamasına ateş püskürdüler!

Haberin Devamı

Ankara-Atina hattında tansiyon yükselirken NATO'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Ege'deki gelişmeler ile ilgili itidal çağrısı yaptı. Stoltenberg'in sözleri Yunan basının tepkisini çekti.

NATO Genel Sekreteri'nin sözlerini manşetine taşıyan CNN Yunanistan haberinde 'Stoltenberg , Türk provokasyonu için bir kez daha eşit mesafe politikası benimsedi' ifadesine yer verdi.

Türkiye, adaların silahsızlandırılması gerektiğini belirtiyor. Yunanistan ise adaların silahsızlandırılmasının Yunan toprak bütünlüğünü ilgilendirdiği iddiası ile müzakere edilemeyeceğini belirtiyor.

MİÇOTAKİS DESTEK TURUNA ÇIKIYOR

CNN Yunanistan 'Türk provokasyonu: Atina yeni bir diplomatik koşuya hazırlanıyor' başlıklı haberinde ise Atina'nın destek turuna çıkmaya hazırlandığı bilgisine yer verdi.

Haberde Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ege'deki durumu görüşmek için bir dizi diplomatik görüşme hazırlığında olduğu belirtildi.

'ATİNA 2 SENARYOYA KARŞI HAZIRLANIYOR'

Haberin Devamı

Kathimerini gazetesi ise Atina'nın Ege'de iki senaryoya karşı hazırlandığını yazdı.

Gazetenin İngilizce edisyonunda yer alan haberde 'İlk hamle, Türkiye'nin Ege Denizi'nde yer alan birkaç adanın egemenliğine resmi bir meydan okuması olabilir' denildi. Atina'nın bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda buna karşı çıkacağının altı çizildi.

Gazete Atina'nın üzerinde durduğu ikinci senaryonun ise Rodos ve Girit adaları arasında, yani 28. doğu meridyeninin batısında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na arama ruhsatı verilmesi olduğunu okurlarına aktardı.

'ÇÖZÜM İÇİN HER GÜN ÇALIŞIYORUZ'

NATO Genel Sekreteri'nin Atina ve Makedonya Haber Ajansı için Maria Aroni'ye verdiği röportajında şu ifadelere yer vermişti;

'NATO, farklı coğrafya, tarih ve siyasi arka plana sahip 30 ülkeden oluşan bir İttifaktır. Ülkelerimiz arasında bazen güçlü anlaşmazlıklar olmasına şaşırmamalıyız. Ancak farklı görüşler ve tartışmalar demokrasilerimizin önemli bir parçasıdır.'

Hem Yunanistan hem de Türkiye'nin NATO'nun önemli üyeleri olduğunun altını çizen Stoltenberg, 'Yunanistan ve Türkiye'nin güvenlik sorunlarını gidermek için her gün 28 diğer müttefik ile birlikte NATO'da birlikte çalışıyoruz' dedi.

Haberin Devamı

Akdeniz'in NATO için hayati öneme sahip olduğuna vurgu yapan Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti;

'Yunanistan ve Türkiye'yi Ege'deki görüş ayrılıklarını güven ve müttefik dayanışma ruhu içinde çözmeye çağırıyoruz.'

MİÇOTAKİS NE DEMİŞTİ?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklaması sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Haberin Devamı

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

Gözden Kaçmasın Yunan amiral uçtu: Boğaz köprülerini vururuz Haberi görüntüle

'GERGİNLİK DÖNEMİ YAŞIYORUZ'

Miçotakis, Avrupa Halk Partisi 27’nci Kongresi çerçevesinde Rotterdam’da düzenlenen bir panelde de Türkiye karşıtı açıklamalar yapmıştı.

Yunan medyasına göre, Miçotakis, Türkiye’ye değinirken 'Gerginlik dönemi yaşıyoruz, tarihteki revizyonizmin yeni bir versiyonuna, kaybedilmiş imparatorluklar ile ilgili fantezilere ve uluslararası hukuk ile uyumlu olmayan güç gösterilerine müsamaha gösteremeyiz. Egemenlik haklarımızın ihlal edilmelerine razı olmayacağız” dedi. Miçotakis ayrıca “Bu dönemde, NATO’nun güneydoğu kanadında en son ihtiyacımız olan şey gerginliktir. Rusya’da birileri, böyle bir şeye çok sevinecek' ifadesini kullanmıştı.