Son dakika... Kripto paralarda çöküş devam ediyor! Bitcoin 20 bin dolara geriledi

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Kripto paraya yatırım yapanlar şok yaşıyor. Bir anda binlerce dolar düşen kripto para birimlerinde toplam piyasa değeri de 1 trilyon doların altına geriledi. Geçtiğimiz Kasım ayından bu yana istikrarsızlığını sürdürse de piyasayı domine etmeye çalışan yanlış ve yanlı yorumcular nedeniyle yatırımcılar servetlerini kaybetti. Hiçbir otorite ya da kanuna bağlı olmayan kripto paralar hakkında grafikler çizip, yükseliş ve düşüş yapacak diye yorumlarla bulunan, kendisini uzman olarak tanıtanlar şimdilerde yatırımcılarına kaybettirdikleri için sosyal medya üzerinden özür mesajları yayımlamaya başladı.

Sosyal medyada türeyen uzmanlar nedeniyle milyarlarca dolarlık yatırımlar çöpe dönerken vadeli işlem piyasasında da büyük paralar liq olmaya başladı. Uzun vadeli işlem yapan yatırımcılar düşüş dalgasıyla birlikte servetlerini sildi.

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FED’İN KARARINA ODAKLANILDI

Fed’in enflasyonu düşürmek için faizi daha agresif artırması beklenirken genel kanı olarak yüzde 0.50-0.75 aralığında faiz artışı olacağı değerlendiriliyor. ABD’de enflasyon yüzde 8.6’ya yükselmişken reel faizin yüzde 1.5 seviyelerine çıkacak olması yatırımcıların ilgisini henüz çekmemiş durumda. Ancak ilerleyen aylarda da faiz artışlarının geleceği beklentisi artmaya başlayınca yatırımlar dolar tarafına kaymaya başladı. Bundan dolayı garanti para elde etmek isteyen yatırımcılar elindeki varlıkları satarak dolara geçmeye başladı. Kripto paralar ise bu durumdan oldukça kırılgan tepkiler görüyor.

TEK SEBEP FED’İN FAİZ KARARI DEĞİL

Kripto para piyasalarına karşı olan tutumlar her geçen gün daha da sertleşiyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, kripto para birimlerinin “hiçbir şeye dayanmadığını”; riskleri anlamayan, her şeyi kaybedebilecek ve büyük hayal kırıklığına uğrayabilecek insanlar için endişeli olduğunu, bu yüzden bu piyasanın düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Bununla birlikte kripto paraları resmi para birimi olarak kabul eden ülkelerde para birimleri çöpe dönmeye başladı ve güven ortamı yıkıldı.

Kripto para madenciliğinde en büyük maliyetlerden olan cihaz ve elektrik giderleri de madencilik yapmayı zorlaştırmaya başladı. Madencilikten kazanılan kripto paralar maliyetleri karşılayamaz hale geldi. Birçok ülke de kripto para madenciliğini yüksek enerji sarfiyatı nedeniyle engellemeye ve yasaklamaya çalışıyor.

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Bazı ülkeler de kripto paralara karşı regülasyonlarını hızlandırmaya ve resmileştirmeye başladı. Bunlar da merkeziyetsiz sistemi rahatsız eden konulardan biri haline geldi.

BINANCE’IN ÇEKİMLERİ DURDURMA TAKTİĞİ DE İŞE YARAMADI

Binance yığılmadan dolayı dün Bitcoin çekim işlemlerini geçici olarak durdurma kararı almıştı. Piyasaya müdahale etmeye çalışan Binance başarılı olamadı ve Bitcoin düşüş trendini devam ettirdi.

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YATIRIM YAPARKEN DİKKAT EDİN

Kripto para piyasasına yatırım yaparken marj aralığı olmadığını bilerek paranızı yatırın. Paranız herhangi bir gelişme ile katlanabilirken olumsuz bir gelişmeyle de sıfırlanabilir.

Uzman ve kendisini profesyonel olarak tanıtanların açıklamalarına itibar edilmemesi gerekiyor. Unutulmamalı ki bu kişilerin bir çoğu maaşlı çalışan olduklarından çalıştıkları yerin menfaatlerine göre davranarak düşüş anlarında bile al tavsiyesi verip yanıltıcı izlenim uyandırıp şirketlerinin komisyon kazanmalarını sağlıyorlar. Kripto para konusunda uzman olduklarına dair devlet otoritesi tarafından verilmiş hiçbir lisansları bulunmadığı için sorumluluk da kabul etmeyebilirler. Bundan dolayı hiçbir hak da talep edemezsiniz.

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Son günlerde de görüldüğü üzere uzman ve profesyonellerin sosyal medyadan yaptıkları temel ve teknik analizlerin hepsinin boş olduğu ortaya çıktı.

Yatırımlarınızı çeşitlendirerek zarar oranınızı minimize edebilirsiniz. Sepet yatırım yaparak farklı enstrümanlara da yönelip bir yerden zarar ederken bir yerden kâr elde edebilirsiniz.

Kripto varlıklarınızı kripto para borsaları yerine soğuk cüzdanlara taşıyarak yatırımlarınızı koruyun. Aksi halde kripto para borsası serverı kapattığı anda paranız pul olabilir. Geçtiğimiz dönemde Thodex’te olduğu gibi büyük mağduriyetler yaşayabilirsiniz. Kripto para borsaları her ne kadar güçlü olduklarını vurgulasalar da herhangi yasal altyapı olmadığı için kendinizi korumaya almanızda yarar var.

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BITCOIN YERLE BİR OLDU

Lider kripto para birimi Bitcoin kısa sürede 26 bin dolar seviyelerinden 20 bin dolara geriledi. Bitcoin şu sıralar yüzde 11 oranında düşüşle 22 bin 814 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM 1000 DOLARIN ALTINA SARKMAK ÜZERE

En çok tercih edilen kripto para birimlerinden Ethereum da sert düşüş yaşadı. Ethereum yüzde 10 oranında düşüşle 1215 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içindeki düşüş anında 1074 dolara kadar gerileme yaşanmıştı.

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AVAX DA KAYBETTİRDİ

Son dönemin yeni Solana’sı olan ve amaçsızca yükselip hızla çakılan Avax yatırımcısını üzmeye devam ediyor. Avax kısa sürede büyük değer kayıpları yaşadı. Geçtiğimiz Kasım ayında 147 dolar ile tarihi zirvesini gören Avaş şu sıralar yüzde 3 oranında primle 16 dolar seviyesinde işlem görüyor. Avax tarihi zirvesinden yüzde 89 geride bulunuyor.