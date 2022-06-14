Hem tatil hem alışveriş

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Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne (UNWTO) göre, dünya genelinde turizm güçlü bir toparlanma sergiliyor. Örgütün son raporunda, 2022’nin ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre turizm destinasyonlarına 3 katı daha fazla seyahat gerçekleştiği belirtildi. Sektörün toparlanmasında ise Avrupa’nın öncü olduğu ifade edildi. Bu yıl ocak ve mart ayları arasında, uluslararası turizmin bir önceki yıla göre yüzde 182 artış gösterdiği; 2021 yılının ilk çeyreğinde uluslararası anlamda 41 milyon seyahat yapıldığı, 2022’nin ilk 3 ayında ise bu sayının tahminen 117 milyona ulaştığına dikkat çekildi.



CİRODAKİ ARTIŞ % 144.5



Turizmdeki toparlanmanın etkisi seyahat perakendesine de olumlu yansımış durumda. Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya-Pasifik ve Amerika kıtasında faaliyet gösteren, İsviçre merkezli seyahat perakende şirketi Dufry, 2022’nin ilk çeyreğinde Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) bölgesi içinde en iyi performansın Türkiye ve Yunanistan’ın da dahil olduğu Akdeniz ülkelerinde görüldüğünü belirtti. Dufry Group CEO’su Julian Diaz, şubat ayından itibaren hafifleyen pandemi önlemlerinin seyahat perakende sektörünü de hızlandırdığını belirterek, “İyileşme nisan ve mayıs aylarında da devam etti. Ocak-şubat ve ocak-nisan aylarını karşılaştırdığımızda Dufry’nin cirosu iki katından fazla artış gösterdi” dedi. Öte yandan Dufry Group’un 2022 ilk çeyrek ve geçen yılın ilk çeyrek cirosu kıyaslandığında artış yüzde 144.5 oldu.

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Halen 2019’daki seviyeyi yakalayamayan turizm sektörünün, 2022 yılı boyunca toparlanmasını sürdürmesi beklenirken; küresel ekonomideki gidişatın ve Rusya-Ukrayna savaşının aşağı yönlü bir risk oluşturduğu belirtildi. Uluslararası turizm gelirleri 602 milyar dolara ulaşırken; Avrupa ve Ortadoğu bu anlamda başı çeken 2 bölge oldu. Sektör temsilcilerinin bir kısmı 2019 verilerine dönüşün 2023 yılında gerçekleşebileceğini savunurken, benzer oranda bir kısım ise iyileşmenin 2024 yılını bulabileceğine işaret etti.UNWTO raporuna göre, bu yılın ilk 3 ayında Avrupa, 2021 yılının ilk çeyreğine göre yaklaşık 4 kat daha fazla ziyaretçi ağırladı ve talep çoğunlukla bölgedeki ülkelerden geldi. Amerika’da ise yine aynı dönemde geçen yıla göre iki katından daha fazla seyahat gerçekleşti. Ancak her iki kıtaya da uçuşlar, 2019’un gerisinde kaldı. Ortadoğu, Afrika ve Asya Pasifik’te de seyahatler 2022 yılının ilk çeyreğinde sırasıyla yüzde 132, yüzde 96 ve yüzde 64 artış görülse de sayılar 2019 seviyelerini yakalayamadı. Avrupa Seyahat Komisyonu (ETC) ve Eurail tarafından hazırlanan bir rapora göre ise Avrupa’nın mayıs-ağustos ayları arasında Brezilya, Kanada, ABD, Çin gibi deniz aşırı ülkelerden turistlerin ilgisinin bir yıl öncesine göre artsa de sınırlı bir iyileşme sergileyeceği ifade edildi. Seyahat maliyetlerindeki artışın uzun uçuşlar için iştahı azaltacağı tahmin ediliyor.

‘YABANCI TURİSTİN İLGİSİ YERLİYİ GEÇTİ’

DESA Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burak Çelet, turizmle birlikte seyahatin olmazsa olmazı valiz ihtiyacının da hızla arttığını belirterek, “Bizim açımızdan da kesinlikle bir toparlanma var ve insanların seyahate ciddi bir talebi olduğunu gözlemliyoruz. Bizim için uçuş adetleri çok önemli. Özellikle domestik uçuşlar Çin, ABD ve Avrupa’da 2019 seviyelerini yakalamış, hatta geçmiş vaziyette. Deniz aşırı uçuşlarda henüz 2019 yakalanmış değil. Samsonite Türkiye için değerlendirecek olursak, geçtiğimiz yıl haziran ayından itibaren ciddi bir talep artışı gördük. Bu yıl turizm sezonuna da hızlı girdik. Bizi oldukça şaşırtan bu yıl yabancı satın alma oranının yüzde 52’ye çıkarak, yerli satın alma oranının üzerine çıkması oldu. Yaz tatiline girerken yurtiçinde de bir hareketlilik göreceğimizi düşünüyorum. Alışveriş açısından yabancı turistler için Türkiye’de ciddi bir fırsat var. Buradan yaptıkları alışverişleri ülkelerine götürmek için de valize ihtiyaçları olabiliyor. Tüketici genel olarak son derece zekice ve hesabını yaparak valiz alıyor” değerlendirmesini yaptı.