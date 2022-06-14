YKS’ye 4 kala ‘son dakika ayarları’

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3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu hafta sonu 3 ayrı oturumda yapılacak. 18 Haziran Cumartesi günü uygulanacak Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15’de başlayacak ve 165 dakika sürecek. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 19 Haziran Pazar günü saat 10.15’de başlayacak. AYT için adaylara 180 dakika süre verilecek. Sınavın 3’üncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) aynı gün saat 15.45’te başlayacak. Bu testte adayların 120 dakika zamanı olacak.

BARAJSIZ SINAV

Bu sene puanlamada baraj sistemi yok. Bu yüzden sınava katılan adayların bir programa yerleşme ihtimali geçmiş senelere göre daha yüksek. Ancak sınavda yüksek puan elde etmek, daha fazla rağbet gören üniversite ve bölümlere girebilmek için bu sene de önemli olacak. İyi bir puana ulaşmak için adayların son günleri de en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Eğitim ve Sınav Uzmanı Salim Ünsal, YKS’ye sayılı günler kala yapılması ve yapılmaması gerekenleri 10 maddede şöyle sıraladı:

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Sınava tam hazır olmadığınıza dair düşünceler zihninizi rahatsız ediyor olabilir. Unutmayın bu yıl sınava girecek 3.2 milyon adayın büyük bir bölümü sizinle aynı düşüncelere sahip.

Yeni şeyler öğrenmek yerine eski öğrenip unuttuklarınıza yeniden bir göz atın.

Son günlerde zamanınızı puan getirisi yüksek olan derslerle değerlendirin.

Sınavda soru çıkma olasılığı yüksek olan konulara öncelik verin. Çalışmalarınızda onlara daha çok zaman ayırın.

Ezber gerektiren ve ertelediğiniz bazı konuları şimdi okuma ve akılda tutma zamanıdır.

Günaşırı sınav denemesi yapmak iyi gelir. Ancak bu denemelerin orijinal sınavlarla yöntem ve içerik benzerliği olup olmadığını da dikkate alın.

Sürekli sınavların ve sonuçlarının konuşulduğu ortamlardan uzak durmaya çalışın.

Bir B hatta C planınızın olması sizi psikolojik olarak rahatlatır ve bu rahatlık sınav performansınıza olumlu yansır. A planınıza ulaşmayı daha mümkün kılar.

Şu günlerde yeme, içme, uyku ve dinlenme gibi fizyolojik ihtiyaçlarınıza ilişkin alışkanlıklarınızda değişikliğe gitmeyin.

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Hekim tavsiyesi olmadığı sürece zihni canlı tutacağı iddia edilen çeşitli ilaçlardan medet ummayın.

ADAY SAYISI KORKUTMASIN

Ünsal, bu yıl sınava rekor sayıda başvuru olmasının adayların gözünü korkutmaması gerektiğini söyledi: “Geçen yıldan farklı olarak sınava 651 bin 35 aday fazladan başvuruda bulundu. YKS başvurularında son yıllardaki en önemli artış bu yıl yaşandı. Bunda baraj uygulamasının kaldırılmasının etkili olduğunu düşünüyoruz. Barajların kaldırılması, sınava girme fikrinden vazgeçen mezun adayların son bir kez sınava girme kararı vermelerine neden oldu. Geçen yıl sınava başvurup bir programa yerleşemeyen aday sayısı 1 milyon 777 bin 15. Durumu bu şekilde olan adaylar bir sonraki yıl mezuna kalanlar olarak tanımlanır. Bu sene mezuna kalanların başvuru toplamının 2 milyon 320 bin 388 olduğu açıklandı. Başvuru sayısının artması sıralama bakımından bazı puan aralıklarında bir sıkışmaya neden olsa da genel başarı konusunda büyük bir sorun teşkil etmeyecek. Sisteme ekstradan giren öğrenci profilinin başarı düzeyi genel olarak yüksek değildir. Orta ve alt puanlarda bir yığılmaya sebebiyet verebilir sadece.”