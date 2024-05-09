Dijital telif yasasıyla ilgili çarpıcı sözler… Hüseyin Yayman: “Tarihi bir görev düşüyor”

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Son yıllarda Avustralya, Fransa ve Almanya gibi birçok ülkede hayata geçirilen dijital telif yasaları doğrultusunda, Google ve Meta'nın (Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın tepe şirketi) platformları üzerinden kullanıcılara sundukları içeriklerin karşılığı olarak yayıncılara ödeme yapması zorunluluğu doğdu.

Bu ülkelere geçtiğimiz aylarda bir yenisi daha eklendi. Kanada hükümeti ve teknoloji devi şirket arasında yapılan anlaşmaya göre, Google, ülkede faaliyet gösteren haber kuruluşlarına yıllık yaklaşık 74 milyon dolar ödemeyi kabul etti. İnternet devlerinin kullanıcılarına sundukları haberlerin karşılığını vermesini öngören küresel eğilimin bir parçası olan Kanada Çevrim İçi Haber Yasası, geçen yıl Haziran ayında kabul edildi. Kısaca C-18 olarak anılan yasa 19 Aralık tarihinde de yürürlüğe girdi.Türkiye'de ise Dijital Telif Yasası'nın henüz hayata geçmemiş olması nedeniyle Google başta olmak üzere arama motorları ve sosyal platformlar yayıncılara telif ödemesi yapmıyor. Bu gelişme sonrası TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Türkiye'deki telif yasasının eski olduğunu ve günün şartlarına cevap veremediğini belirterek yasal düzenlemeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşlarla görüşme halinde olduklarını söylemişti.

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‘KOMİSYONUMUZA BU DÖNEM TARİHİ BİR GÖREV DÜŞÜYOR’

Görüşmeler hızlanmıştı ama yerel seçimler nedeniyle çalışmalara ara verilmişti. Geçtiğimiz günlerde TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamda “Fikri Sanat Eserleri Kanunu’nu yayıncıların telif haklarını korumaktan çok uzak. Bunu mutlaka güncellememiz gerekiyor. Komisyonumuza bu dönem tarihi bir görev düşüyor”dedi.

Yayman, TikTok konusunda yasaklamaya karşı olduklarının altını çizerek, “Kimse dokunulmaz değil. Bu işin sonu burada da yasaklamaya gidiyor” ifadelerini kullandı. Yayman, X platformuna da seslendi, “Son kez uyarıyorum, ya Türkiye’ye geleceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız” diye konuştu.