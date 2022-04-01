Didim’de yaşayan Alman vatandaşı evinde ölü bulundu

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Olay, Didim Efeler Mahallesi 2253 sokak Deniz Ünal Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didim’de yaşamaya başlayan Alman vatandaşı 70 yaşındaki F.E.A, apartmandaki bir daireyi kiraladı.

Ocak ayında evine yerleşen Alman vatandaşından komşuları 5 gündür haber alamayınca durumu ev sahibine bildirdi. Ev sahibi ise çilingir yardımıyla eve girdiğinde ise Alman vatandaşın cansız bedeniyle karşılaştı. Ev sahibi durumu Emniyet güçlerine bildirirken, emniyet ve savcılık incelemesinin ardından Alman vatandaşın cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 70 yaşındaki şahsın yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilirken, savcılık cenazeyi Adli Tıp Morguna sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.