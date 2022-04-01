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Son dakika... İstanbul merkezli 5 ilde sahtecilik operasyonu: Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltında

#Operasyon#İhale#İstanbul
Son dakika... İstanbul merkezli 5 ilde sahtecilik operasyonu: Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltında

İstanbul merkezli 5 ilde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda zanlının yakalandığı belirtildi. Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı.

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütlü olarak "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.

AVCILAR ESKİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de yapılan eşzamanlı operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de da olduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 6 kişinin ise tutuklu olduğu kaydedildi.

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