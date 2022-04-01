Son dakika... İstanbul merkezli 5 ilde sahtecilik operasyonu: Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltında

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütlü olarak "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.

AVCILAR ESKİ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de yapılan eşzamanlı operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de da olduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 6 kişinin ise tutuklu olduğu kaydedildi.

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