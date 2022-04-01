Türkiye'nin yeni 'vurucu gücü'

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Türkiye’nin yeni milli seyir füzesi Çakır, dün Ankara’daki ROKETSAN tesislerinde düzenlenen lansman ve imza töreniyle tanıtıldı. Son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığıyla silahlı kuvvetler için yeni bir güç çarpanı olması beklenen Çakır’ın menzili 150 kilometre. Sabit ve döner kanatlı hava araçları, TİHA/SİHA, SİDA, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni seyir füzesi, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor. Lansmanda konuşan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yapılan her çalışma ve ortaya çıkarılan her projenin Türkiye’yi hem sahada hem de masada güçlü bir konuma getirdiğini söyledi. Türkiye’nin torpidolarda da dışarıya muhtaç ülke olmaktan kurtulacağını kaydeden Demir, özetle şu mesajları verdi:

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F-35 GÜNDEMDE YOK

“Bu projeler bize stratejik sistemlerde dışa bağımlılığı sıfırlama yolunda yeni hedefler koyuyor. S-400’ler ve F-35’ler kamuoyunda bilinen, tartışılan meseleler. F-16 ve F-35, Milli Savunma Bakanlığı ile karşı taraf arasında devam eden müzakereler. F-35 müzakerelerinin nereye gideceğini beklemekle ilgili vakit kaybedemeyiz. Bizim milli muharip uçağımızı yapmakla ilgili tüm gücümüzle çalışmamız gerekiyor. O açıdan F-35 konusu bizim gündemimizde yok artık. Daha sonra ne olur bilemiyoruz.” ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de, Çakır’ın vurucu gücü en yüksek olan platformlardan biri olacağını belirterek, “Gözü pek, hedefi tek sloganını kullanıyoruz. Karadan, denizden ve havadan hedeflere kilitlenebilen bir seyir füzesi. En önemli özelliği yeni nesil sürü saldırı yeteneğini ilk kez bir seyir füzesi platformuna entegre edeceğiz. İlk test atışı bu yılın sonunda yapacağız, Akıncı’nın ilk atacağı seyir füzesi olacak” dedi.

NORVEÇ’E RAKİP

Özellikle insansız araçlarda etkinlik ve menzil kabiliyetini arttıran Çakır, Norveç’in ürettiği AGM 119 Penguin füzelerinden çok daha üstün. Norveç’in bu füzesini, ABD, Norveç, Avustralya, Brezilya, Yeni Zelanda, Yunanistan ve Türk donanmaları kullanıyor. Birçok devlet eski hücumbotlarında Penguin’i anti-gemi füzesi olarak kullanıyor. Dolayısıyla Çakır’ın herhangi bir ürünün tam muadili de olmadığı ifade ediliyor.

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TEKNİK ÖZELLİKLERİ

HAVADAN KARADAN DENİZDEN

Menzil: 150 km

Füze Ağırlığı: 275 kg

Füze çapı: 275 mm

Harp Başlığı Ağırlığı: 70 kg

Harp Başlığı Tipi: Yüksel Patlayıcılı Yarı Delici Parçacık Etkili Termobarik

Uçuş Motoru: Turbo Jet Motor

Fırlatma Motoru: Katı Yakıtlı Fırlatma Motoru

Seyir Hızı: Yüksek Ses Altı (0,75-0,85 Mach)

Kullanılacak Platformlar: Sabit ve Döner Kanatlı Hava Araçları, SİHA, SİDA, Taktik Tekerlekli Kara Aracı, Su-Üstü Platformlar