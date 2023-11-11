Devletin zirvesi Ata’nın huzurunda

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Büyük Önder Atatürk için Anıtkabir’de devlet töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85’inci yıldönümünde Anıtkabir’i ziyaret etti.

AY YILDIZLI ÇELENK

Anıtkabir’deki tören, saat 08.50’de devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürümesiyle başladı. Daha sonra Ata’nın huzuruna çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Devlet erkanı Atatürk’ün vefat ettiği saat olan 09.05’te mozole önünde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı’nı okudu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı da yarıya indirildi.

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Numan Kurtulmuş - Tayyip Erdoğan - Cevdet Yılmaz - Fahrettin Koca - Ali Yerlikaya

GURURLA GERİDE BIRAKTIK

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, vefatınızın 85. seneyi devriyesi bir kez daha zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, vatanımız için toprağa düşen kahraman şehitlerimizi ve aynı ideal uğrunda kanlarını akıtan gazilerimizi rahmetle yâd ediyoruz. İlk asrını büyük bir gururla geride bırakıp Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ikinci asrına başladığımız Cumhuriyetimizi, ilelebet payidar ve muzaffer kılmak için 21 yıldır olduğu gibi bugün de aşkla çalışıyoruz. Mazlumların umudu, kimsesizlerin kimsesi, vatandaşlarının gurur kaynağı olan Türkiye Cumhuriyeti’ni her alanda yüceltmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin yükselişine, Türkiye Yüzyılı’nın inşasına ve milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır. Ruhun şad olsun.”

ÖZEL İLK KEZ PROTOKOLDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki kortejde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları yer aldı.

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Özgür Özel

BAHÇELİ’YE DAVET

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbet etti. Erdoğan, “Türk Devletleri liderlerine selamlarınızı ilettim” dedi, ardından Bahçeli’yi kahvaltıya davet etti.

İLK KEZ DEVLET PROTOKOLÜNDE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan olarak dün ilk kez Anıtkabir’deki 10 Kasım töreninde devlet protokolünde yer aldı. Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile tören öncesinde konuşup konuşmadıkları sorusu üzerine, “Merhabalaştık. Sadece el sıkıştık” dedi. Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile konuşup konuşmadıkları sorusunu, “Meral Hanım’ı göremedim. Dönemedim o tarafa doğru, kalabalıktı. Ondan dolayı da üzüldüm, Meral Hanım ile merhabalaşmak istiyordum” diye yanıtladı.

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Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin hayırlı olsun dileklerini iletip iletmediği sorusuna da “Devlet Bey ile merhabalaştık. Hatır sorduk. 10 Kasım olduğu için bir matem günü. Yine, daha önce birlikte çalıştığımız çok sayıda arkadaşımızla burada görüşme imkânı oldu ama Cumhuriyet’in 100. yılında 10 Kasım’da bu büyük matemde; siyasi parti farklılıklarının, siyasi rekabetlerin olmadığı bir ortamda olmak gerekiyor. Ata’nın huzurunda siyasi rekabet olmaz” yanıtını verdi.

Yüksek yargı organları başkanlarının da törene katıldığının anımsatılması üzerine de, “Evet, tümüyle görüştük” diyen Özel, “Biz CHP olarak, muhalefet etmenin sorumluluğu içinde davranacağız. Ancak anamuhalefet partisi olmanın sorumluluğu ve önümüzdeki dönemde devleti yönetecek namzet parti olarak da devletin tüm kademeleri ile hak ettikleri saygı ve ilgi çerçevesinde temaslarımız olacak. CHP’ye saygılı davranan herkes, aynı saygıyı görecektir” diye konuştu.

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SOHBET ETTİLER

Törende MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yan yana yürüyerek ayaküstü sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin yeni lideri Özgür Özel’in de elini sıkarak selamlaştı. Özel de Erdoğan ile merhabalaştığını söyledi.

YARGI BULUŞMASI

- Devlet erkanının 10 Kasım Anıtkabir ziyaretindeki kortejde yer alan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca yan yana yürüdü. İki başkan AYM-Yargıtay krizinin ardından ilk kez yan yana geldi.

Mehmet Akarca - Zühtü Arslan