Devlet Bahçeli - Özgür Özel görüşmesi sona erdi

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Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. İki liderin görüşmesi 45 dakika sürdü.

Görüşmede Özel, Bahçeli'ye oltu taşından tespih ve mesir macunu, Bahçeli Özgür Özel'e tabak hediye etti.

Görüşmenin ardından Bahçeli, basın mensuplarının sorularına "Açıklamayı sayın genel başkana bırakalım" yanıtını verdi.

CHP lideri Özgür Özel'in TBMM'deki grup toplantısında görüşmeyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Görüşmenin ana gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olması bekleniyordu. Görüşmede yurt içindeki güncel konular ve ekonomideki son gelişmeler de ele alınması bekleniyordu.