×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Devlet Bahçeli - Özgür Özel görüşmesi sona erdi

Güncelleme Tarihi:

#Devlet Bahçeli#Özgür Özel#TBMM
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 12:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi TBMM’de ziyaret etti. Özel ve Bahçeli'nin görüşmesi 45 dakika sürdü.

Haberin Devamı

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. İki liderin görüşmesi 45 dakika sürdü.

Görüşmede Özel, Bahçeli'ye oltu taşından tespih ve mesir macunu, Bahçeli Özgür Özel'e tabak hediye etti.

Görüşmenin ardından Bahçeli, basın mensuplarının sorularına "Açıklamayı sayın genel başkana bırakalım" yanıtını verdi.

CHP lideri Özgür Özel'in TBMM'deki grup toplantısında görüşmeyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Devlet Bahçeli - Özgür Özel görüşmesi sona erdi

Görüşmenin ana gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olması bekleniyordu. Görüşmede yurt içindeki güncel konular ve ekonomideki son gelişmeler de ele alınması bekleniyordu.

Gözden KaçmasınMHP lideri Bahçeli: Sinan Ateş davası derhal başlamalıMHP lideri Bahçeli: Sinan Ateş davası derhal başlamalıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#Özgür Özel#TBMM

BAKMADAN GEÇME!