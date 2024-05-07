MHP lideri Bahçeli: Sinan Ateş davası derhal başlamalı

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MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Değerli vekiller, muhterem misafirler, basınımızın mümtaz temsilcileri, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum.

Hangi şartlar altında kalırsak kalalım hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğiz. Suyun üstünde bile yürüsek yüzme bilmiyorlardı diyenler çıkacak. İşimize, önümüze bakacağız. Mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Zulüm karşısında mazlumların yanındayız.

ÜÇ BEŞ HAYDUT 1 MAYIS'I TERÖRİZE ETTİ

Tatlı su kurnazlarını tanıyor, biliyor ibretle takip ediyoruz. Tıpkı ağa babaları Marks gibi tek bir fabrikaya girmemiş bu güruhun aklı ipotekli, vicdanı tutsaktır. Sadece görevini yapan polise düşmanca saldıranlar bilin ki Haçlı kalıntısıdır. Emek gücü bir kişinin çalışma ve mal üretme kudretidir. Hayatları tembellikle geçen küçük bir azınlığın Taksim'e yürüme gayesi her şeyden evvel maksatlıdır. Emek ve Dayanışma Günü'nü ülkenin her yerinde kutlamak mümkündür. Bu taksim ısrarı nedendir. Emekle Taksim'in ne alakası vardır. Üç beş haydut 1 Mayıs'ı terörize etti. Türk polisi ile iftihar ediyor hepsine teşekkür ediyorum. Polislerimiz asıl emekçidir. Bunu görmeyenler cümlesi ile haindir.

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NETANYAHU İÇİN HESAP GÜNÜ YAKINDIR

Türkiye'nin İsrail'in yargılandığı davaya müdahil olması önemli adımdır. Türkiye'nin İsrail ile ihracatını diline dolayanların fitne çıkarları bozulmuştur. Netanyahu için hesap günü yakındır. Bundan kaçış söz konusu değildir. 35 bin kişinin dökülen kanı Netanyahu'yu boğacaktır. Hem Türkiye hem de dünyada pek çok ülke zalim İsrail'e karşı ayaktadır.

HANİ NEREDE ADALET VE HUKUKA BAĞLILIK

İsrail'in Gazze katliamı pek çok ülkede protesto edilmiştir. Barbar saldırılar lanetlenmiştir. İsrail vatandaşları da hükümetlerini kınamakta saldırıların durmasını talep etmekte. ABD'de bir üniversitede mezuniyet töreninde öğrenciler Filistin bayrağı açmış, soykırım karşıtı sloganlar atmıştır. Öğrencilere ters kelepçe uygulaması yapan ülkelerin hali rezalettir. Hani nerede insan haklarına riayet. Hani nerede adalet ve hukuka bağlılık.

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MAZLUMLARIN SESİ TÜRKİYE'DİR

Bizim bu çifte standarda karşı karnımız tok yüzümüz dönüktür. İnsanlık zulüm karşı bilenmiştir. Takas ve ateşkes anlaşmasının çıkmaza girmesi tehlikelidir. Netanyahu müzakere sürecini dinamitliyor. Bedel ödemesi artık hukuk namusudur. BM artık devreye girmelidir. Bölge bıçak sırtındadır. ABD'nin güvenilmez politikaları cinayetleri teşvik etmekte. Gazze dünya için turnosol kağıdıdır. Türkiye yeri ve zamanı geldiğinde iç ve dış işgalcilere gününü gösterecek güce sahiptir. Mazlumların sesi Türkiye'dir. Gazze süreci kimin medeni olduğunu gösteriyor.

SIKILI YUMRUKLARIN AÇILMASI LAZIM

Siyasette duvar örersek yanlışa düşeriz. Sıkılı yumrukların açılması, yumuşamanın hakim olması halisane dileğimizdir. Kutuplaşmak yerine kucaklaşma lazımdır. Yumuşamanın hakim olması dileğimizdir. Siyaset kavga arenası değil konuşma sahasıdır. Muhabere yerine müzakere ile Türkiye'mizin yükseliş sürecine herkes destek vermelidir. DEM'lenmek yerine şekerli suyu tercih etmek akla en yatkın seçenektir. Sayın cumhurbaşkanımız ile CHP başkanının görüşmesini es geçip boşa düşmeleri kendi bilecekleri şeydir. Biz ülkesi için dolu hevesi olanların ne söylediğine bakıyoruz. Siyasetin yumuşamasının vasatı Türkiye'nin ortak çıkarları, ortak geleceğidir.

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MAHKEME KARARLARI DEĞİŞTİRİLEMEZ

Hiçbir organ mahkemelere emir veremez, tavsiyede bulunamaz. Yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili beyanda bulunamaz. Mahkeme kararları değiştirilemez. Yargıya talimat vermek suçtur. Kavala'nın yeniden yargılanması hususunda sipariş süreç ilerletilmektedir. Bahse konu şahıs Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırma suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Diğer sanıklar da 18'er yıl ceza almıştır. Sayın Özel'in kolunda saati yok mudur? Sayın Özel'in saati sormak yerine PKK ve FETÖ'ye verilen destekleri muhataplarının yüzüne vurması gerekmez miydi? Kanun kaçağı FETÖ ve PKK'lıları Türkiye'ye ne zaman iade edeceksiniz diye soramaz mıydı. Bana saati sorar ise köstekli saatimi açar kendisi ile açık açık paylaşırım. Özel, kara propogandaya kulak asmasın. Avrupa istedi diye şerefimizi iki paralık mı edelim?

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BAKALIM SÜREÇ ANKARA'DA MI BİTECEK PENSİLVANYA'YA MI DAYANACAK?

MHP'ye iftira atan alçaklar koalisyonu devlet düşmanlarına kucak açmaktadır. Kimin elinde hangi bilgi ve belge varsa mahkemeye sunmalıdır. Şahit olmak isteyenlere mahkeme kapısı açılmalıdır. TV ekranlarında mahkeme yargılanamaz. Sinan Ateş davası derhal başlamalı. Ne biliyorlarsa acilen mahkemeye yetiştirsinler. Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek Pensilvanya'ya mı dayanacak hep beraber göreceğiz. Ellerinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz.

MHP ve Cumhur İttifakı şer sahiplerine müsaade etmeyecek sonuna kadar direnecektir.