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Depremzede öğrenciye burs rehberi

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#Deprem#Afetzede#Burs
Depremzede öğrenciye burs rehberi
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 07:00

Deprem milyonlarca öğrenciyi de etkiledi. Afetzede öğrencilerin yaralarını sarmak için birçok kurum harekete geçti. Kurumlar, depremzede öğrenciler için özel burs olanaklarını art arda açıklıyor.

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İşte sağlanan burs olanaklarından bazıları:

1- Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, ailesi afet bölgesinde ikamet eden tıp, eczacılık, hemşirelik, diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakültelerinin lisans bölümlerinde okuyan 2 ve üzeri sınıf öğrencisi olanlara 4 ay süreyle karşılıksız burs veriyor. Son başvuru tarihi 10 Mart.

2- TÜBİTAK, ‘Birlikte Çalışıp Birlikte Başaracağız Burs Programı’ da depremden etkilenen 10 ilde eğitim gören ya da bu illerde depremden doğrudan etkilenen lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi ve doktora sonrası araştırmacılara farklı miktarlarda burs desteği sağlıyor. Başvuru için son gün 10 Mart.

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3- Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) Afet Fonu Depremzede Burs Desteği başvuruları, 24 Mart’ta sona erecek.Depremde evi ağır ya da orta hasar almış öğrenciler ve ailesinden kayıp yaşayan devlet ya da vakıf üniversitesi öğrencileri faydalanabiliyor.

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4- İstanbul Tabip Odası Depremden Etkilenen Tıp Öğrencileri Destek Bursu, İstanbul’da devlet üniversitelerinin tıp fakültelerinde eğitim gören depremzede öğrencilerin başvurusuna açık.

5- Köksal Eğitim Vakfı Özel Depremzede Bursu da Ankara’daki devlet üniversitesi öğrencilerine yönelik sınıf ve bölüm fark etmeden veriliyor. Depremzede olup, başka herhangi bir kurum ya da kuruluştan destek almayanlara öncelik verilecek.

6- Kadın Hukukçuları Destekleme Vakfı Bursu’na da deprem bölgesinde yaşayan, okuyan, ailesi bu bölgede ikamet eden ve afetten etkilenen bütün kadın hukuk öğrencileri başvurabiliyor.

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ALMAN ÜNİVERSİTESİ DE VERECEK

7- Almanya’daki Uluslararası Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (International University of the Applied Sciences) de afet bölgesindeki öğrencilere burs vereceklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Herhangi bir üniversiteden Türk ve Suriyeli öğrencilere 100 burs imkânı sunuyoruz” denildi.

8- Askıda Burs Var Projesi de ‘Askıda ne var?’ oluşumu tarafından gönüllüler aracılığıyla toplanan paraların ihtiyacı olan öğrencilere ulaşmasını sağlıyor. Destek bursu seçeneği ile hem bağışçılar hem de ihtiyaç sahibi öğrenciler aynı platformda buluşuyor.

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9- Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinasyonunda depremlerden etkilenen 1000 üniversite öğrencisine, üniversiteden mezun olana kadar öğrenim bursu sağlanıyor. Son başvuru tarihi 15 Mart.

10-AHBAP Derneği de depremde ebeveyn kaybı yaşayan üniversite öğrencisi tüm gençlere bir yıl süreyle aylık 5 bin TL burs verme kararı aldığını duyurdu.

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