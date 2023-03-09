ASELSAN’dan tam teşekküllü çadırkent... 600 kişi yaşıyor

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ASELSAN kendi ürettiği soğuğa ve sıcağa dayanıklı çadırlarla, Hatay’da 600 kişi kapasiteli çadırkent kurdu. Temel ihtiyaç alanları, kreş, çamaşırhane ve duş yerlerinin bulunduğu çadırkentte doktorlar görev alırken, günlük 3 öğün de yemek dağıtılıyor.

ASELSAN, Hatay’da 13 bin metrekare alana 600 kişinin barındığı çadırkent kurdu. Yaklaşık 150’si çocuk, 600 depremzedenin ağırlandığı çadırkentte yağmur suyu drenaj sistemi, kanalizasyon altyapısı bulunurken, açılan kuyu ile de temiz su ihtiyacı karşılanıyor. Soğuk havaya karşı çadırlarda ısıtıcılar kullanılıyor. Çadırkentte, sağlık, psikososyal destek, yemekhane, tuvalet ve duş bölümlerinin yanı sıra çocuk oyun alanı ve kreşler de bulunuyor. Depremzedelerin 3 öğün yemek, barınma, ısınma, banyo ve çocukların tüm ihtiyaçları çadırkentte karşılanıyor. ASELSAN soğuk hava depolarından getirilen gıda malzemeleriyle, özel alanda yine şirket aşçıları tarafından yemek pişiriliyor.





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Depremlerde yakınlarını ve evlerini kaybeden çocuklar, oyun alanında futbol ve sokak oyunları gibi çeşitli oyunlar oynayabiliyor. Ayrıca çocuklar için kurulan kreş çadırında boyama ve benzeri etkinlikler uzman eğitmenler eşliğinde yapılıyor. Çocuklar için ayrıca çadırkent içinde açık alanda da park bulunuyor.

‘HERKES DESTEK VERDİ’

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “10 bin ASELSAN çalışanı, asrın felaketi olarak nitelendirilen bu depremde üzerine düşeni yapmak için gece-gündüz çalıştı. Maddi katkılarının yanı sıra her biri bir deprem gönüllüsü olarak elini taşın altına soktu. Mühendis, teknisyeninden aşçısına, doktorundan avukatına kadar her meslekten çalışanımız deprem bölgesine koşup vatandaşlarımıza destek oldu” dedi.





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Depremzede ailelere ASELSAN olarak kucak açtıklarını ifade eden Haluk Görgün, “Depremzedelerin en büyük problemlerinden birisi olan su sorununu alanda açtığımız kuyuyla çözdük. Kuyudan hidroforla çektiğimiz temiz suyu misafirlerimizin kullanımına sunduk. Bunun yanı sıra ASELSAN aşçılarının ürettiği sıcak yemekleri üç öğün halinde depremzede vatandaşlarımıza sunuyoruz. ASELSAN avukatları depremde yakınlarını, evini, işini kaybeden misafirlerimiz için hukuksal yardım, doktorlarımız da sağlık yardımı sağlıyor” dedi.