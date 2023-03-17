Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Depremzede güvercin ve kedinin ‘kader’ ortaklığı

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Güvercin#Kedi
Depremzede güvercin ve kedinin ‘kader’ ortaklığı
Seda Türkoğlu
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 07:00

Depremlerde çok sayıda hayvan da can verdi. Birçoğu ise yaralandı. Gönüllü veterinerler ve hayvanseverler bu dostların yaralarını sarmaya çalışıyor. Büyük hasar gören Gaziantep’in Nurdağı  ilçesindeki “Hayvan tedavi ve Kurtarma Merkezi”nde yaraları sarılan bir kedi ile bir güvercinin halleri ise tam anlamıyla ‘kaderin cilvesi’ dedirtiyor.

Haberin Devamı

Günlük hayatta bir arada asla bulunamayacak bu iki hayvan, Büyükşehir Belediyesi ile valiliğin koordinasyonunda kurulan bu merkezde birlikte tedavi ediliyor.

KIRIK, ÇIKIK ÇOK

Çok sayıda kedi, köpek, güvercin ve tavşan merkezin hastaları arasında. Hayvanlarda ezik, kırık ve çatlak vakası çok. Bu arada sokaktaki sahipsiz hayvanlar için de mama dağıtımı yapılıyor. Aynı zamanda sahipsiz hayvanlar için sahiplendirme çalışmalarına da hız verilmiş. Merkezi ziyaret ettiğimiz gün, depremin üzerinden 1 aydan fazla süre geçmiş olmasına rağmen bir kedi enkazdan sağ çıkarılmıştı. Ancak dehidrasyon, yani uzun süreli susuz kalması nedeniyle hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Güvercin#Kedi

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Boluda 4.8 büyüklüğünde deprem Düzce, İstanbul ve Ankaradan hissedildi

Son dakika... Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem! Düzce, İstanbul ve Ankara'dan hissedildi

#Deprem
Meme kanseri aşısı ilk insan denemelerini geçti Neleri değiştirecek Düşüncesi bile heyecanlandırıyor

Meme kanseri aşısı ilk insan denemelerini geçti! Neleri değiştirecek? 'Düşüncesi bile heyecanlandırıyor'

#Sağlık
Avrupa’nın futbol devlerinin itibar etmediği sistem: Play-off Ligimizde uygulanırsa neleri değiştirir ‘Önce iyi pazarlamaya ihtiyacımız var’

Avrupa’nın futbol devlerinin itibar etmediği sistem: Play-off! Ligimizde uygulanırsa neleri değiştirir? ‘Önce iyi pazarlamaya ihtiyacımız var’

#Süper Lig