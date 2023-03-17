Depremzede güvercin ve kedinin ‘kader’ ortaklığı

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Günlük hayatta bir arada asla bulunamayacak bu iki hayvan, Büyükşehir Belediyesi ile valiliğin koordinasyonunda kurulan bu merkezde birlikte tedavi ediliyor.

KIRIK, ÇIKIK ÇOK

Çok sayıda kedi, köpek, güvercin ve tavşan merkezin hastaları arasında. Hayvanlarda ezik, kırık ve çatlak vakası çok. Bu arada sokaktaki sahipsiz hayvanlar için de mama dağıtımı yapılıyor. Aynı zamanda sahipsiz hayvanlar için sahiplendirme çalışmalarına da hız verilmiş. Merkezi ziyaret ettiğimiz gün, depremin üzerinden 1 aydan fazla süre geçmiş olmasına rağmen bir kedi enkazdan sağ çıkarılmıştı. Ancak dehidrasyon, yani uzun süreli susuz kalması nedeniyle hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik.