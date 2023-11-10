Depremin yarasını objektifle sarıyorlar

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Akbank’ın, Toplum Gönüllüleri Vakfı işbirliğiyle afet bölgesinde başlattığı Akbank Güzel Yarınlar Hareketi ilk Adıyaman’da çocuk ve gençlere eğitim vermeye başladı. Eylül ayında Adıyaman’da başlatılan çalışmalarla bir aylık süreçte kodlama eğitimlerinden fotoğrafçılığa farklı eğitim ve atölye çalışması yapıldı. Depremden en fazla etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya’daki afetzedelere eğitim verilmesi planlanıyor. Bir yıl boyunca 5 kenti gezecek olan bu merkez aracılığıyla beş bin gence ulaşılmasının hedeflendiğini belirten Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç, “Gençlerimizin sanatla, bilimle ve teknolojiyle iç içe geleceklerini şekillendirmeleri sadece onlar için değil, bölgemizin ve ülkemizin gelişimi için de önem taşıyor” dedi. Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ise “Destek sunduğumuz gençler bölgenin sosyal ve kültürel dinamiklerine göre farklı ihtiyaçlara sahip. Bu ihtiyaçların tümüne yanıt sunmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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EN ÇOK TAVUKLARI ÇEKMEYİ SEVİYORUM

Akbank Sanat eğitmeni Selim Evci tarafından Adıyaman Gölbaşı’ndaki konteyner kentte kurulu TIR’da verilen fotoğraf atölyesi dersine katılan çocuklardan Meryem El, “En çok kardeşimin ve tavukların fotoğrafını çekmeyi seviyorum” dedi. Fotoğraf eğitimi alan bir başka çocuk olan Enver Abid, eğitimlere bir haftadır katıldığını söyledi: “Okuldan sonra koşa koşa buraya geliyorum. Fotoğraf çekmeyi öğrendim ve çok seviyorum.” Çocuklardan Eyhem Esincar da çok mutluydu: “Ben başka bir konteyner kentte oturuyorum ama buraya yürüyerek geliyorum. 2 saat fotoğraf eğitimi alıyorum. Büyüyünce de fotoğrafçı olmak istiyorum. İnsan, tarla fotoğrafları çekmeyi çok seviyorum.”