Depremin 40. günü: Yuva sıcaklığına en yakın çözüm prefabrik evler

Depremin etkilediği 11 ilde birçok kişi yaşadığı şehri terk etmek zorunda kaldı. Geride kalanların büyük bir bölümü ise hayatına çadırlarda devam ediyor.

Ancak çadırda geçirilen süre uzadıkça depremzedelerin normal hayata dönüşü zorlaşıyor. Çünkü hem soğuk kış şartları hem de bölgede etkili olan şiddetli yağışlar çadırda uzun süre kalmayı zorlaştırıyor. Çadırda kalan pek çok kişi, ortak tuvaletlere ve duşlara gidebilmek için günde onlarca metre yol yürüyor. Bu da özellikle hasta ve yaşlıları zorluyor.

Gaziantep/Levent Kulu, Seda Türkoğlu

KONTEYNERLER YETERSİZ

Çadıra en yaygın alternatif konteyner olarak öne çıksa da kalıcı konutlara geçiş aşamasında o da etkili bir çözüm sağlamıyor. İçinde müstakil banyosu ve tuvaleti olan konteynerler, tek bölmeli oluşu ve yaklaşan yaz mevsiminde sıcağa dayanıksızlığı ile akıllarda soru işareti yaratıyor. Sahada şu an geçici barınma sorununa en etkili çözüm, yığma tuğla ve çelikten inşa edilen prefabrik evler. Bu evler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Emlak Konut ve TOKİ eliyle inşa ediliyor. Halihazırda depremden en çok etkilenen 4 ilde; Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Gaziantep’te bu evler yapılıyor.

DAHA ÇOK YAPILACAK

Afetzedelere teslim edilmeye başlanan prefabrik evleri Gaziantep’te yakından inceledik. Depremde büyük yıkıma uğrayan Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde, ilk etapta bu geçici konutlardan 1068 adet inşa edilmiş. 528’i Nurdağı’nda, 540’ı da İslahiye’de yer alıyor. Pazar gününe kadar Nurdağı’ndaki konutların tamamı sahiplerine teslim edilecek. Ancak projenin genişletilmesi planlanıyor ve diğer etaplar için çalışmalar hızla sürüyor. Belirlenen arazilere su, kanalizasyon ve elektrik gibi altyapılar ivedilikle döşeniyor. Projede çalışan Emlak Konut mühendisleri, yığma tuğla ve çelikten inşa edilen prefabrik evlerin, sıvası-boyası olduğu için ‘ev sıcaklığına’ en yakın geçici konut olduğunu belirtiyor.

ÇADIRDAN BİN KAT İYİ

Prefabrik eve anahtarını teslim alarak yerleşen Ok ailesi memnun. Selahattin Ok ile eşi Haney Ok, 6 çocukları ile birlikte yerleştikleri evin çadırdan çok daha iyi olduğunu ve mutlu olduklarını söyledi. Aileyi ziyarete, yine depremzede olan babaları ve kardeşleri gelmişti.

ANAHTAR TESLİMİ

Ahmet Çığcı ve eşi, çadır sonrasında yerleşecekleri prefabrik evlerinin anahtarlarını aldıkları için çok mutluydu. Evlerine ilk girerken eşlik ettiğimiz genç çift, heyecandan kapıyı bir süre açamadı.

ALTYAPISI HAZIR

Bölgenin sıcak yaz koşulları düşünüldüğünde, prefabrik evlerin ısı yalıtımının konteynere göre çok daha iyi olduğu belirtiliyor. Keza ses yalıtımı da daha güçlü. Su, elektrik ve kanalizasyon altyapıları mevcut. Sıcak suyu var.

MOBİLYA VE BEYAZ EŞYA

25 metrekare büyüklüğündeki prefabrik evler, mahremiyeti sağlamak için ayrı bir oda, ortak bir alan, açık mutfak, banyo ve tuvaletten oluşuyor. Her biri içinde buzdolabı, kombi, ısıtıcı, yatak, dolap, mutfak gereçleri ve ev tekstili ürünleriyle sahibine teslim ediliyor.

Prefabrik evlerin mutfakları da dayalı döşeli.

360 DERECE YAŞAM ALANI

‘Geçici yaşam alanı’ olarak nitelendirilen bu bölgede, çocuk oyun alanları, kütüphane, anaokulu, spor sahası, cami, park ve yürüyüş alanları gibi sosyal donatılar yer alıyor. Çünkü amaç sadece barınmak değil depremzedeler için 360 derece bir yaşam alanı sağlamak.