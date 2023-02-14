Depreme canlı yayında yakalanan DHA muhabirleri kabus anlarını anlattı

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerden ikincisine, birinci depremin ardından görevli gittiği Malatya'da bir otel enkazının yanında yakalanan DHA Sivas Büro Şefi Eraydın Aytekin, "Enkazları gezerken, voleybolcuların bulunduğu otelin çöktüğü ve orada çalışma yapıldığı bilgisi üzerine o bölgeye yöneldik. Kırçuval Oteli yanına yaklaşıp yayın için hazırlık yaptığımız sırada ikinci büyük sarsıntı oldu. Hem çevredeki vatandaşlar, hem de enkazdakiler kaçışmaya başladı. Sarsıntı şiddetinden denge kurmakta zorlandık. Hemen yanımızdaki 8 katlı bina çöktü ve bir kısım parçaları bize de geldi. Bizim bulunduğumuz yöne çökse altında kalabilirdik. Caddenin diğer tarafında da iki tane daha 8 katlı ağır hasarlı bina vardı, onların yıkılmaması büyük mucize oldu. Yoksa oradaki yüzlerce görevli ve vatandaş bizimle birlikte enkaz altında kalabilirdi. Binanın yakınındaki aracımız da enkaz altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. İnsanlar büyük panikteydi ve ardından 6.6 büyüklüğünde artçı da yaşandı. Bu kez insanlar üst geçide kaçmaya çalıştı. Görevliler oranın da yıkılma tehlikesi bulunduğu konusunda uyardı. Herkes şaşkına dönmüş, nereye kaçacağını bilemez vaziyetteydi. Biz de bir yandan kendimizi korumaya çalışarak olan biteni görüntülemeye gayret ettik. Hala o görüntülere baktıkça içimiz ürperiyor" dedi.

Haberin Devamı

Depremin vurduğu kentlerden Malatya'ya görevli giden DHA Sivas Muhabiri Hüsnü Ümit Avcı da ilk kez bir deprem bölgesine gittiğini ve tam yayın hazırlığı yaparken depreme yakalandığını belirterek, "Böyle bir tecrübeyi ilk kez yaşadım. Enkazlar vardı. Yayın hazırlığı yaparken deprem oldu ve herkes kaçışmaya başladı. Yanımızdaki bina yıkıldı. Bir an kıyametin koptuğunu düşündüm. Kaçarken zemin ayaklarımızın altından kayıyordu. Bu anları asla unutmayacağım" dedi.

Haberin Devamı

'2 BİNANIN YIKILDIĞINA ŞAHİT OLDUK'

DHA Kayseri Büro Şefi Olcay Düzgün ise Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntının yıkıma yol açtığı Adıyaman'a gitmek üzere yola çıktığını söyledi. Güzergah üzerinde olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 binanın deprem nedeniyle yıkıldığını öğrenince buraya geçerek yayınlar yaptığını anlatan Düzgün, yaşadıklarını şöyle ifade etti:

"Yıkılan binaların enkazlarında canlı yayınlar gerçekleştirdiğimiz sırada Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündemi depreme yakalandık. Maalesef bu deprem nedeniyle çok korktuk ve endişelendik. Ayakta durmakta bile güçlük çektik. Ancak canlı yayında olduğumuz için izleyicilere deprem anını anlatmamız gerekiyordu. Kameraman arkadaşım Furkan Kavuklu ile birlikte soğukkanlılığımızı koruyarak depremi anlatmaya başladık ve canlı yayında 2 binanın yıkıldığına şahit olduğumuzu anlattık. Canlı yayın sonrası ise çevremizdeki 5 binanın yıkıldığını öğrendik. Deprem sonrası çok sayıda vatandaşın yaralandığına, bazı vatandaşların ise hayatını kaybettiğine tanık olduk. Bu durum bizi çok üzdü.

Haberin Devamı

'BİRDEN BÜYÜK BİR SARSINTI OLDU'

DHA Şanlıurfa Muhabiri Ali Leylak ile kameraman Ömer Şulul, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan İpekyolu Mahallesindeki 33 kişinin hayatını kaybettiği apartman enkazında arama kurtarma çalışmalarının takibini yapmaya başladı. Haber takibi sırasında saat 13.20'de muhabir Ali Leylak, CNN Türk ekranlarına canlı yayın bağlantısı yaptı. Ali Leylak, CNN Türk ekranlarında süren arama kurtarma çalışmalarını aktarırken, saat 13.24'te, Elbistan merkezli ikinci depreme yakalandı. Sarsıntı ile büyük panik yaşanmasına rağmen canlı yayını sürdüren Ali Leylak, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Haberin Devamı

"Saat 13.20’de CNN Türk ekranlarına canlı bağlantı yaparak gelişmeleri anlatıyordum. O esnada enkaz üzerindeki çalışmaları anlattığım sırada birden büyük bir sarsıntı oldu. Bağırışımalar yaşandı, enkaz üzerindekiler sağa sola koşmaya başladı. Büyük bir panik ve korku yaşandı, o esnada biz yayınımıza devam ediyorduk. Canlı yayına devam ederken aklımda ailem vardı. İlk depremde eşim ve 2 kızımla evden dışarı çıkmıştım. Eşim ve çocuklarım ikinci kez evde depreme yakalanmıştı. Bu sırada yanı başımızda 2 bina büyük gürültüyle çöktü" diye konuştu.

'VİNÇ BEŞİK GİBİ SALLANIYORDU'

Şanlıurfa'da DHA kameramanı Ömer Şulul ise 7.6 büyüklüğündeki depreme canlı yayın yaparken yakalandığını aktararak, "Depremin şiddetiyle yıkılan binada canlı yayın yapıyorduk. Canlı yayın sırasında yağan şiddetli yağmurdan kamerayı korumak için bir vinci kendime siper yapmıştım. O sırada sarsıntı başladı ve vatandaşlar etrafa koşturdu. Ben bu gelişmeleri görüntülerken, muhabirimiz Ali Leylak bana bölgeden uzaklaşmamı işaret etti. Başımı yukarıya kaldırınca tonlarca ağırlığındaki vinç beşik gibi sallanıyordu. Bulunduğum yerden çıkmamla birlikte 2 binada çökme meydana geldi. O an korku ve paniği yaşadım" diye konuştu.

Haberin Devamı

'ASFALTIN BİLE SALLANDIĞINI HİSSETTİK'

Diyarbakır Muhabiri Burak Emek de, depremin olduğu ilk andan itibaren kentte sahada olduklarını belirterek, "Enkazların olduğu bilgisini aldığımız noktalara geldik. Burada haber çalışmalarına başladık. Bir yandan insanlar kurtarılırken bir yandan da kendi ailemizi düşündük. En kısa ve hızlı bir şekilde de merkeze görüntü aktarmaya devam ediyorduk. Depremin ilk günü bu noktada enkaz çalışması devam ediyordu. Galeria Sitesi'nin binası çökmüştü çalışmalarımızı sürdürürken o sırada canlı yayındayken ikinci bir deprem oldu. Asfaltın bile sallandığını hissettik burada. Kameraman arkadaşım Yakup Altay'la birlikte biz de bu noktada yayındayken sallanmaya başladık. Enkazda bir çalışma vardı, arama kurtarma ekipleri bulunuyordu. O binanın hemen yan tarafında bir yapı yıkıldı. O anları hepsini canlı olarak tüm Türkiye'ye aktardık ve gösterdik. Acı bir olaydı, deyim yerindeyse beşik gibi sallandık. Halen enkazda bir umudumuz var. Burada haber nöbetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

'İKİNCİ DEPREME BAKANI TAKİP EDERKEN YAKALANDIK'

Demirören Haber Ajansı Malatya Muhabiri Taha Ayhan, Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından kentte meydana gelen yıkım alanlarında haber ve canlı yayınlar yaptığını söyledi. İkinci deprem öncesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un takibini yaptığı sırada Malatya Valiliği binasında yakalandığını anlatan Ayhan, şöyle dedi:

"İkinci depreme bakanlık heyetiyle birlikte Malatya Valiliği binasında yakalandık. O noktada bulunduğumuz odanın tavanı üzerimize çöktü. Biz de tavanın altında kaldık. Vücudumuzun çeşitli yerlerinde şişlikler ve morluklar oluştu. Oradan hızlıca çıktık, cihazlarımız çökmeyle binanın altında kaldı. Sarsıntı bitince yeniden odaya girdik ve cihazlarımızı kurtarıp, yayınlarımıza devam ettik. Bir yandan korku, bir yandan haber telaşı, bir yandan ailemizi düşünerek çalışmalarımızı sürdürdük."