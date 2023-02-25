Depremden sonraki ilk 72 saate hazırlanıyorlar... Mahalle gönüllüleri işte böyle eğitiliyor

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Hedef depremden sonraki ilk 72 saatte, mümkün olduğu kadar fazla insan kurtarmak. MAG AME Derneği yönetim kurulu üyesi ve eğitmen Nazmiye Karaca, eğitimleri şöyle anlattı:

İLK KOMŞULARIMIZ GELİR

“Büyük afetlerde profesyonel ekipler gelinceye kadar ‘altın saatler’ diye tanımladığımız ilk 72 saat boyunca hiçbir yardım alamama olasılığımız var. Birbirimizle baş başa olduğumuz o altın saatlerde birbirimize müdahale etmek durumunda kalıyoruz. Dolayısıyla etrafımızdaki insanlar ilk anda bizim imdadımıza yetişecekse onların bilinçli kurtarmalar yapması çok önemli.

Mahalle Afet Gönüllüleri temel eğitimde afet psikolojisi, temel afet bilinci, arama kurtarma, afet haberleşmesi, bina bilgisi, yıkıntı türleri, temel kurtarma eğitimlerinin teorik eğitimlerini, yangın ve ilk yardım eğitimlerini alıyorlar. Sonra teorik olarak aldığımız bu eğitimleri bir günlük pratik saha eğitiminde deneyimleyerek pratik deneyim kazanmış oluyorlar. MAG eğitimi 36 saattir ve sertifikalıdır. MAG olmak için aynı mahalle içerisinde oturan, komşuluk ilişkileriyle birbirine bağlı olan en az 25-30 kişiden oluşan talepler toplamak yeterli. 18 yaşından büyük olmak ilk kriter. İleri düzey arama kurtarma eğitimlerimiz ise 220 saattir. Mahalle MAG’larımız içerisinden daha ileri düzey ekiplerine katılmak isteyen gönüllülerimizden oluşur. Bu eğitimde ise yüksek açı istasyon kurulumu, yatay geçişten dikey iniş, arama kurtarmada kayıp nasıl aranır, selde kayıp nasıl aranır, su üstü kurtarma, kuyudan kurtarma, yangınla müdahale çok uzun bir şekilde işlenir. İlk yardım tüm birimleriyle işlenir, sertifika aldırılır.

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10 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Bütün mahalleli bu eğitimi almalı. Özellikle muhtarlarımızın bu çalışmalara önayak olmasını istiyoruz. Afetten sonra şu an 10 binin üzerinde başvurumuz var. Pek çok Mahalle bize katılmak istiyor. Mart ayı itibarıyla hızlıca eğitimlerimize tekrar başlayacağız. Başvuruları bekliyoruz.”