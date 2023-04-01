Depremden 4.6 milyon çocuk etkilendi

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TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nun dinlediği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Musa Şahin, depremlerden etkilenen çocuklarla ilgili özetle şu bilgileri verdi:



200 ÇOCUK AMPUTE

“4 milyon 600 bin Çocuk depremlerden etkilendi. Refakatsiz 1915 çocuktan 1766’sı ailesi ve yakınlarıyla kavuştu, 200’ün üzerinde çocuk ampute oldu (bir uzvu kesildi), 62 çocuğun hastanede takipleri sürüyor. 325 bin koruyucu aile, 67 bin evlat edinme başvurusu yaptı.” Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şuayip Tunçal da 4 bin 808 personelle Deprem bölgesinde 1 milyon 319 bin vatandaşa psikolojik destek verildiğini söyledi.