Deprem anları güvenlik kamerasına yansıdı, ortaya çarpıcı görüntüler çıktı

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Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman’da büyük yıkıma sebep olan sabahki ilk depremde binalar adeta şiddetli sallanırken, bir tesisin dış kamerası gecenin karanlığını aydınlatan ışıkları kaydetti. Tesisin kamerası adeta yerinden sökülürcesine sallandı.

Bir eczanedeki ilaçlar ise deprem esnasında etrafa saçıldı. İnternet kafedeki bilgisayarlar ise yerinden sökülürcesine sallandı. Bir üretim tesisinde gece vardiyasındaki işçiler de panikle işyerlerini terk ettiler.

Bir çok noktada deprem ışık kümesi oluştururken o anlarda gecenin karanlığı adeta aydınlandı. Evlerdeki güvenlik kameralarında ise bütün eşyalar ve malzemeler adeta yerinden söküldü.

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Hatay İskenderun’da gemiye binen kamyon sürücüleri de zor anlar yaşadı. Güvenlik kamerasındaki depremler, depremin merkezi dışındaki 10 ilde de ciddi paniğe yol açtığını gösteriyordu.

Kameralar adeta yerinden fırlayacak gibi kayıt yaparken, yaşanan dehşetin yıkım olmayan noktalardaki hareketliliği izleyenleri dehşete düşürdü.

DEPREMDE KUVÖZDEKİ BEBEKLERE KOŞTULAR

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu 10 İlden biri olan ve 418 kişinin yaşamını yitirdiği Adana'da deprem anı bir hastanenin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Sarsıntı başladığı anda görevli hemşireler, kendi canlarını kurtarmak yerine kuvözdeki bebeklere koştu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hemşireler, kuvözlere sarılarak devrilmesini engelledi.

‘CANIMIZ PAHASINA BAŞLARINDA BEKLEDİK’

Adana’da, depreme görev yaptığı özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yakalanan ve kendi canlarını hiçe sayarak kuvözde yaşam mücadelesi veren bebeklere koşan hemşirelerden Selvihan Arık, o anları DHA’ya anlattı. Çok korktuklarını, canları pahasına bebeklerin başında beklediklerini belirten Arık, “İlk kez başımıza böyle bir şey geldi.

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Bebeklerin bulunduğu kuvözler sallanıyordu. Hepimiz bebeklere koştuk. Çünkü onlar bize emanetti. Bizler de birer anneyiz. Onların emniyetini sağladık. O an çok korktuk. Kaçabilirdik ancak onların başında bekledik” dedi.