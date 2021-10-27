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Denizli'de kadın cinayeti! Şebnem Şirin erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

#Denizli#Pamukkale#Kadın Cinayeti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin (25), evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (25) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Denizlide kan donduran kadın cinayetiDenizlide kan donduran kadın cinayeti
Denizlide kan donduran kadın cinayeti

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Olay, saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. Bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin’i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. 

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Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

 

Denizlide kadın cinayeti Şebnem Şirin erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Polis olay sonrası kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Furkan Zıbıncı’nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

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Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Furkan Zıbıncı’nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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